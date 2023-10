Triumph der Ewig-Zweiten: Lucy Charles-Barclay. IMAGO/Belga

Hawaii - Viermal bereits verpasste sie als Zweite den Ironman-WM-Titel, jetzt krönt sich Lucy Charles-Barclay zur Königin von Kona. Die Britin hat sich auf Hawaii erstmals den Sieg geholt, erreichte das Ziel in Kailua-Kona nach 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen in einer Zeit von 8:24:31 Stunden und verwies bei ihrem Streckenrekord die beiden Deutschen Anne Haug (+3:02 Min.) und Laura Philipp (+8:24) auf die Plätze. Österreichische Triathletin stand keine am Start.

Die Männer hatten ihr Rennen um den WM-Titel über die Ironman-Distanz Mitte September in Nizza durchgeführt. Nächstes Jahr kehren die Männer nach Hawaii zurück, während die Frauen den umgekehrten Weg gehen. (APA, 15.10.2023)