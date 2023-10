Drama in der Regionalliga-Ost: Philip Dimov wurde mit schweren Kopfverletzungen mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen. Die Partie gegen Elektra wurde abgebrochen

Ein Rettungshubschrauber musste den Schwerverletzten ins Spital fliegen. APA/GEORG HOCHMUTH

Es waren dramatische Szenen am Samstag auf dem Rax-Platz im zehnten Bezirk: Beim Meisterschaftsspiel in der Regionalliga-Ost zwischen der Heimmannschaft TWL Elektra und dem Sportclub blieb der Kapitän der Gäste, Verteidiger Philip Dimov, nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler in der 14. Minute regungslos liegen. Medizinische Hilfe war sofort zur Stelle, der 33-jährige Wiener wurde mit einem Hubschrauber ins Spital geflogen, liegt im künstlichen Koma.

Das Spiel wurde abgebrochen. Jürgen Csandl, WSC-Interimstrainer, sprach davon, dass "Philip Blut gespuckt hat und bis zu seinem Abtransport nicht ansprechbar war". Sektionsleiter David Krapf-Günther bedankte sich bei den Einsatzkräften und bei einem Ersthelfer aus dem Publikum, Rettung und Hubschrauber waren schnell am Platz. (vet, 15.10.2023)