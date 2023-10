Der Fußball wurde auf dem Sportclub-Platz in Wien-Hernals plötzlich zur Nebensache. APA/EVA MANHART

Es waren dramatische Szenen am Samstag auf dem Platz des Wiener Sportclubs in Hernals: Beim Meisterschaftsspiel in der Regionalliga-Ost gegen TWL Elektra blieb Sportclub-Kapitän Philip Dimov nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler in der 14. Minute regungslos liegen. Medizinische Hilfe war sofort zur Stelle, der 33-jährige Wiener wurde mit einem Hubschrauber ins Spital geflogen, liegt im künstlichen Koma.

Das Spiel wurde abgebrochen. Jürgen Csandl, WSC-Interimstrainer, sprach davon, dass "Philip Blut gespuckt hat und bis zu seinem Abtransport nicht ansprechbar war". Sektionsleiter David Krapf-Günther bedankte sich bei den Einsatzkräften und bei einem Ersthelfer aus dem Publikum, Rettung und Hubschrauber waren schnell am Platz. (vet, 15.10.2023)