Max Winkler, der Chef eines Schweinemastbetriebs liegt tot am Boden im Stall. Zwei Mitarbeiter finden den Toten und verständigen die Behörden. Ausgerechnet, als die Spurensicherer begonnen haben, den Stall systematisch abzusuchen, startet überraschend die automatische Stallreinigung und zerstört die wenigen noch vorhandenen Spuren. Und vom Opfer ist auch noch wenig bekannt: Max Winkler wollte expandieren und zum Big Player der Schweinezucht in Österreich werden, hatte damit aber keinen Erfolg, weil das Projekt einer Futtermittelfabrik, die er mit Unterstützung der EU und in Kooperation mit einem von Wien aus operierenden Agrarmulti in Bulgarien errichten lassen wollte, gescheitert ist.

Adele Neuhauser, Claudia Martini und Harald Krassnitzer im "Tatort: Bauernsterben". ORF/Petro Domenigg

So beginnt der neue Wiener "Tatort: Bauernsterben" mit Harald Krassnitzer als Moritz Eisner und Adele Neuhauser als Bibi Fellner, zu sehen am Sonntag auf ORF 2 um 20.15 Uhr und auf ARD um 20.30 Uhr. "Es staut sich einiges auf in dieser Folge, die alle Stärken eines 'Tatorts' versammeln kann", schreibt Doris Priesching im STANDARD: Der Fall führe "als Vehikel in eine andere, weniger erschlossene Welt und verweist auf gesellschaftspolitische Konflikte". Die Geschichte werde "konzentriert und schlüssig zu Ende erzählt, ohne dass es ein Ende gibt".

Haymon Maria Buttinger als Alois Schober) und Adele Neuhauser als Bibi Fellner. ORF/Petro Domenigg

"Ein klassischer Fall von Überlastung" ist der neue "Tatort" für Holger Gertz in der "Süddeutschen Zeitung". Die Geschichte vom Mord auf einem Bauernhof werde zur "zähen Story über Klimakampf und Subventionsbetrug". Hinzu komme "die holzschnittartige Darstellung des Personals".

Marko Kerezovic als Darius im "Tatort: Bauernsterben". ORF/Petro Domenigg

Recht kritisch fällt auch das Urteil von Christian Buß im "Spiegel" aus: "Die Säue quieken in Todespanik, die Bullen sinnieren über Fleischkonsum: An diesem 'Tatort'-Schlachtfest passt vieles nicht zusammen.

