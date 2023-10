Anna Gutu und Gina Marie Rzucidlo wollten die erste US-Amerikanerin auf allen 14 Achttausendern sein. Am Shishapangma verunglückten beide und zwei Sherpas tödlich. Was bleibt, ist eine Debatte über Rekorde im Höhenbergsteigen

Der Shishapangma ist mit 8027 Metern der niedrigste aller 14 Achttausender, wegen der Lawinen aber auch einer der gefährlichsten IMAGO/imagebroker

Zufälle können das Leben verändern. Manchmal entscheiden sie gar, ob es weitergeht. Naila Kiani musste am 7. Oktober auf dem Weg zum Gipfel des Shishapangma kurz rasten, um ihre Sonnenbrille zu suchen und etwas zu trinken. "Das hat wahrscheinlich mein Leben gerettet", sagt die pakistanische Bergsteigerin. Kiani verlor so den Anschluss an die vor ihr gehende Anna Gutu und deren zwei Bergführer Migmar Sherpa und Karma Gyalzen. Die US-Amerikanerin Gutu befand sich mit ihrer Landsfrau Gina Marie Rzucidlo in einem Wettlauf um die Besteigung aller Achttausender, den letztlich beide verlieren sollten.

Gutu und Rzucidlo fehlte nur noch der mit 8027 Metern niedrigste der 14 Berge in ihrer Sammlung. Der nahe der Grenze zwischen China und Nepal in Tibet gelegene Shishapangma gilt insbesondere im Herbst als gefährlich. Das Wetter im Himalaya war bereits die ganze Saison schlecht fürs Bergsteigen, auch vorvergangenen Samstag sorgten Sonnenschein, Neuschnee und Wind für große Lawinengefahr.

Rennen mit Hürden

Laut mehreren beteiligten Personen sei der Wettlauf um den Titel der ersten US-Amerikanerin auf allen Achttausendern zunehmend toxisch geworden. So berichtet Kiani, deren Expeditionsveranstalter mit dem von Gutu kooperierte, dass deren Anreise von den Behörden verzögert wurde. Später seien zu wenige Yaks zur Verfügung gestanden, sodass Gutus Team verspätet und nur mit dem Allernotwendigsten im Basislager ankam. „Es wurde immer offensichtlicher, dass jemand unser Vorankommen verzögern wollte", schrieb Kiani auf Instagram. Laut ihr habe Rzucidlo im Basislager zugegeben, für den Yakmangel gesorgt zu haben. Ihr Vorsprung verpuffte allerdings, da die Sherpas bei ihrer Ankunft erst bis zum zweiten Höhenlager gespurt und Fixseile gelegt hatten.

Bei der ersten Möglichkeit versuchten Gutu und Rzucidlo mit ihren jeweiligen Sherpas den Gipfelsturm und wählten dabei unterschiedliche Routen. Die erste Lawine riss Gutu und Mingmar Sherpa auf rund 7800 Meter in den Tod, der etwas dahinter gehende Karma Gyalzen überlebte. Ob Rzucidlo und ihr Sherpa Tenjen Lama das mitbekamen, ist nicht gesichert, laut mehreren Quellen des Abenteuersportmediums ExplorersWeb soll das Basislager sie informiert und zum Umkehren aufgefordert haben. Das Duo ging jedenfalls weiter und wurde knapp vor dem Gipfel von einer weiteren Lawine begraben.

Die Rettungsaktion für die Opfer der ersten Lawine kostete beinahe einen der stärksten Bergsteiger der Welt das Leben: Mingma Gyalje Sherpa, Mingma G genannt, stürzte 150 Meter ab, prallte dabei auf mehrere Steine. Ein junger Sherpa holte ihn aus dem tiefen Schnee und reanimierte ihn, laut dem Augenzeugenbericht der US-Bergsteigerin Tracee Metcalfe sei Mingma G zitternd sowie mit Blut am Kopf und an den Händen ins Lager zwei abgestiegen, ehe er sich tags darauf ins Basislager schleppte. Später sagte er zu ExplorersWeb: "Alles lief reibungslos, aber der Wettkampf zwischen den zwei Frauen hat alles ruiniert." Da China in Tibet keine Helikopterflüge zur Bergrettung erlaubt, musste Mingma G im Bus zur Grenze. Im Spital in Kathmandu wurden ein Schädelbruch und eine Luxation des Steißbeins diagnostiziert.

Nach den Vorkommnissen stoppte die chinesische Regierung wegen "gefährlicher Schneebedingungen" alle Aktivitäten am Berg. Die Bilanz der Höhenjagd: vier Tote und mehrere Verletzte. Augenzeugin Uta Ibrahimi aus dem Kosovo berichtet, dass sowohl Gutu als auch Rzucidlo mit Sauerstoffmaske in Lager I angekommen waren, was speziell auf niedrigen Achttausendern unüblich ist. Offensichtlich waren beide auf jeden nur erdenklichen Vorteil in ihrem Wettlauf bedacht. Ibrahimi selbst kehrte um, weil es ihr zu gefährlich war. Auf Facebook schrieb sie: "Ich bin entsetzt, wie nachlässig Menschen einem riesigen Berg gegenüber sein können." Für die erfahrene Bergsteigerin Metcalfe war die Lehre nichts Neues: "Die Todeszone ist kein Platz für einen Wettkampf."

Freilich haben stets nicht nur Rekordaspiranten selbst großes Interesse an einem Erfolg, der Renommee bringt und Sponsoren anlockt. Auch die Ausrüster und Sherpas profitieren davon: Wer einen Kunden zu einem Gipfelrekord zieht, bekommt gewöhnlich Boni und kann mit dem Erfolg für künftige Expeditionen werben.

Das Wettrennen der Frauen war ohnehin nur ein Teil der Geschichte. In den vergangenen drei Jahren hatte die chinesische Regierung keine Permits vergeben, für viele Gipfelsammler war der Shishapangma deshalb die letzte Achttausender-Lücke. Adriana Brownlee etwa wollte als erste Britin ihren 14. Achttausender besteigen, die Superstars Nirmal Purja und Mingma G hatten ihr eigenes Sonder-Rennen: Der Shishapangma ist der letzte Achttausender, den sie noch nicht ohne Flaschensauerstoff bestiegen haben. Auf der Jagd nach diesem No-O2-Rekord hatten sie davor bereits den benachbarten Cho Oyu unter gefährlichen Bedingungen eingesackt.

Purja war als Expeditionsleiter seiner Firma Elite Expeditions am Berg und damit auch Gutus Chef. Da er des Rekordes wegen ohne Sauerstoff unterwegs war, war er weit hinter den vorpreschenden Duellantinnen und blieb so von den Lawinen verschont.

Gutu und Rzucidlo waren also nicht die Einzigen, die in Chinas Bergwelt einen Platz in den Geschichtsbüchern jagten. Sie waren am 7. Oktober nur die schnellsten auf dem Weg zum Gipfel. Was wäre passiert, wenn Gutu und Rzucidlo mit ihren Sherpas nicht vorneweg marschiert wären? Hätten andere die Gefahr gewittert - oder wären viele mehr vom Schnee begraben worden? Bergsteigerlegenden sehen längst das Gefahrenpotenzial angesichts der überlaufenen Achttausender und des gesunkenen Risikobewusstseins, Reinhold Messner sagte dem STANDARD zuletzt: „Es werden in Zukunft große Katastrophen passieren, wenn wirklich einmal eine Lawine auf eine Menschenkolonne von 30, 40 Mann abgeht."

Die deutsche Bergsteiger-Legende Ralf Dujmovits regte in einem Instagram-Post mit geballter meteorologischer und alpinistischer Expertise generell an, die klassische Shishapangma-Route im Herbst künftig zu vermeiden, da die Bedingungen stets große Lawinengefahr garantieren würden.

Konsequenzen?

Die Tode von Anna Gutu, Migmar Sherpa, Gina Marie Rzucidlo und Tenjen Lama, der diesen Sommer mit der Norwegerin Kristin Harila alle 14 Achttausender in der Rekordzeit von nur drei Monaten bestiegen hatte, könnten ein Katalysator für die ohnehin schwelende Debatte um die allgegenwärtige Rekordjagd auf den höchsten Bergen sein - ähnlich wie der Skandal am K2, als der Hochträger Mohammad Hassan nach mangelhafter Hilfeleistung verstarb. Dass viele erfahrene und großteils anonym gebliebene Bergsteiger nicht einmal versucht hatten zu helfen, sondern offenbar nur ihr Ziel verfolgten und mitunter auch Helfende anschnauzten, sorgte für eine längst überfällige Debatte über die Behandlung und Ausrüstung von Hochträgern und Sherpas.

Erstbesteigungen und Erstbegehungen werden im Alpinismus immer eine besondere Rolle spielen, doch die Rennen um diverse Länder- oder geschlechterbezogene "Firsts" auf einem Gipfel könnten nun noch kritischer beäugt werden. In Kianis Worten: „So sehr ich um sie und mit ihren Familien trauere, denke ich, dass es wichtig ist, dass wir aus dieser Erfahrung lernen. Rekorde bedeuten nichts, wenn wir nicht mehr da sind." (Thomas Hirner, Martin Schauhuber, 16.10.2023)