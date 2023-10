Es beginnt mit einer bedrückenden Szene: Ein 72-Jähriger streift durch seine Wohnung, um seinen Gehstock zu suchen. "Da hat mir mein Freund Alzheimer wieder eines ausgewischt", sagt er mit einem Gesichtsausdruck, in dem sich Verzweiflung mit Ratlosigkeit paart. "Wieder einmal."

In den „Alzheimer-Dörfern“ können Erkrankte ein relativ normales Leben mit mehr Eigenständigkeit führen. © Together Media

Francis Lalanne ist einer von 120 Bewohnern des Alzheimer-Dorfes in der Nähe von Dax im Südwesten Frankreichs. Das Experiment begann im Jahr 2020 und soll Aufschlüsse über den Umgang mit der Krankheit geben. Allein in Frankreich leben 1,2 Millionen Menschen mit der Diagnose Alzheimer: jene Krankheit, die die kognitiven Fähigkeiten so beeinträchtigt, dass ein selbstbestimmtes Leben kaum mehr möglich ist.

Das Dorfleben soll den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Art von Normalität suggerieren, die sie in anderen Pflegeeinrichtungen vermissen. Es gibt einen Dorfplatz, Geschäfte und sogar ein Kino. Das Motto: So viel Freiheit wie möglich. Möge das Experiment gelingen! (Oliver Mark, 16.10.2023)