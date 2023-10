20.15 BÜRGERFORUM

Nehammer Live – Schicksalswahl 2024 ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer ist zu Gast bei Corinna Milborn und Florian Danner und stellt sich den Fragen des Publikums. Um 22.15 folgt ein Pro und Contra Spezial, wo der Auftritt des Kanzlers analysiert wird. Bis 23.05, Puls 4, Puls 24 und Joyn

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Essen online kaufenZum Auftakt eines Themenmontags geht die Doku der Frage nach, was wirklich zu Hause ankommt, wenn man online Essen kauft. Danach geht es um 21.05 um Die Tricks mit Essen to go, gefolgt von den Dokus Ausgerechnet Lieferdienste(21.55) und Ladenschluss – Sterben unsere Innenstädte?(22.30). Bis 23.20, ORF 3

Gerät durch eine Affäre in ungeahnte Verstrickungen: Christophe Malavoy als Gitarrenlehrer in "Gefahr im Verzug", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Gaumont

20.15 THRILLER

Gefahr im Verzug (Péril en la demeure, F 1984, Michel Deville) Der Gitarrenlehrer David (Christophe Malavoy) beginnt eine Affäre mit Julia (Nicole Garcia), der Mutter einer Schülerin. Eines Tages findet er eine Videokassette im Postkasten, die ihn beim Sex mit der attraktiven Frau zeigt – der Beginn weiterer Komplikationen. Von Michel Deville (Das wilde Schaf) als raffiniertes Vexierspiel mit formidabler Besetzung in Szene gesetzt. Bis 21.55, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert: Menschliches Leid im Nahen Osten. / Tödliche Hundeattacke – wie gefährlich ist Schutzhundesport? / Hitzeherbst. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Triebkraft Kunst Die Rolling Stones veröffentlichen mit Hackney Diamonds ihr 31. Studioalbum, die Albertina modern widmet der deutschen Malerin Katharina Grosse eine Ausstellung, und der als El Hotzo bekannte Satriker Sebastian Hotz veröffentlicht seinen Debütroman Mindset. Ab 23.15 ist die Doku Ähnlichkeiten mit Ingeborg Bachmann zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

23.10 SATIRE

Ich habe den englischen König bedient (Obsluhoval jsem anglického krále, CZ/SK 2016, Jirí Menzel) Jan Dítĕ (Ivan Barnev) ist Kellner im Tschechien der 1920er-Jahre und hat große Pläne. Bis 1.00, MDR

0.00 DICHTERLIEBE

Die Geträumten (A 2016, Ruth Beckermann) Anja Plaschg (Soap&Skin) und Laurence Rupp lesen aus dem Briefwechsel Ingeborg Bachmanns mit Paul Celan. Bis 1.30, ORF 2