Nach dem Hamas-Angriff vom Samstag vergangener Woche fanden israelische Soldaten in vielen Dörfern nur Tod und Zerstörung vor. AP/Ariel Schalit

Als die radikalislamische Hamas am Samstag vor einer Woche Israel angriff, baute sie auf den Überraschungseffekt – und das mit Erfolg. Die Frage, wie es den Terroristen gelingen konnte, eine offenbar extrem gut koordinierte und breit angelegte Aktion mit hunderten Beteiligten unbemerkt von den israelischen Geheimdiensten zu planen, bereitet den Israelis seither Kopfzerbrechen.

Wirklich schlüssige Antworten darauf gibt es bis heute nicht. Allerdings wurden inzwischen immer mehr Einzelheiten bekannt, die erkennen lassen, wie umfassend und detailreich der brutale Angriff vorbereitet war. Die "New York Times" etwa widmet dem Thema eine Reportage von mehreren Schauplätzen und beruft sich dabei nicht nur auf Zeugenaussagen von überlebenden Israelis, sondern auch auf Videomaterial, das teilweise von den Angreifern selbst aufgenommen wurde.

Ein Mitschnitt etwa stammt von einem Hamas-Kämpfer, der wenige Stunden später bei den Kämpfen getötet wurde. Die Ereignisse bis zu diesem Moment hatte er mit einer auf seinem Kopf montierten Kamera gefilmt. Er gehörte einer Gruppe von zehn Bewaffneten an, die auf fünf Motorrädern aus dem Gazastreifen nach Israel eindrangen. Zielsicher nahmen sie Kurs auf eine israelische Militärbasis, auf dem Weg dorthin schossen sie von ihren Motorrädern auf vorbeifahrende Zivilistinnen und Zivilisten. An der Basis angekommen, sprengten sie sich an einem unbewachten Tor den Weg frei, zogen einen Lageplan des Objekts aus der Tasche und drangen in einen Raum vor, der sich als Stützpunkt des Geheimdienstes entpuppte. Die beiden dort anwesenden Soldaten versteckten sich unter einem Bett – wurden entdeckt und von den Angreifern erschossen.

Durchgetaktete Abfolge

Die Sequenz ist nur ein Detail von vielen, die seither ans Licht kamen und die minutiöse Vorbereitung der Hamas dokumentieren. Dazu gehört etwa auch die Ausschaltung der Videoüberwachungsanlagen an der Grenze des Gazastreifens im Vorfeld oder die gezielten Attacken auf Armeestützpunkte, bevor Zivilpersonen in grenznahen Dörfern überfallen und getötet oder verschleppt wurden. Die Berichte jener, die sich in ihren Häusern versteckten und in Textnachrichten um Hilfe baten, sprechen eine deutliche Sprache: Etliche haben nur durch Zufall überlebt, denn die in der Nähe stationierten Soldaten waren oftmals bereits vorher getötet worden.

Ob das israelische Militär mit manchen Informationen zu sorglos umgegangen oder gar von Spionen unterwandert war, wird künftig wohl Gegenstand eingehender Untersuchungen sein. Vorerst zeigen die Berichte nur: Der weitverbreitete Glaube an die Überlegenheit des eigenen Militärs erwies sich für viele Menschen in Israel letztlich als tragischer Irrtum. (Gerald Schubert, 15.10.2023)