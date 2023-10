Israelische Soldaten in einem überfallenen Kibbuz an der Grenze zum Gazastreifen. AFP/YURI CORTEZ

Das Treffen im Militärhauptquartier in Tel Aviv begann am Sonntag mit einer Schweigeminute. Gedacht wurde der 1300 Israelis, die bei dem blutigen Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober getötet worden waren. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hatte das neue, mit Teilen der Opposition gebildete Kriegskabinett einberufen. Diese Demonstration der Einheit sende "eine klare Botschaft an die Nation, den Feind und die Welt", sagte Netanjahu zum Auftakt der Sitzung. "Die Hamas dachte, wir würden zerstört werden. Wir sind es, die die Hamas zerstören werden."

Die israelische Armee bereitet sich nach den Hamas-Terrorangriffen auf einen "integrierten und koordinierten Angriff aus der Luft, vom Meer und vom Land aus" vor – mit dem Schwerpunkt auf einer "bedeutenden Bodenoperation" im Gazastreifen. Ziel ist es, die politische und militärische Führungsebene der Hamas auszulöschen, die vor einer Woche Massaker mit hunderten Todesopfern in Israel begangen hat. Ein Unterfangen, das nach Angaben von Israels Außenminister Eli Cohen Zeit brauchen wird. Die New York Times will aus israelischen Militärkreisen jedenfalls erfahren haben, dass der Beginn der Offensive sich wegen widriger Wetterbedingungen um einige Tage verschiebt. Sie hätte eigentlich schon dieses Wochenende beginnen sollen.

Zehntausende von Hamas-Kämpfern sollen sich in Bunkern und hunderte Kilometer langen unterirdischen Tunnelsystemen unter Gaza-Stadt und dem nördlichen Gazastreifen verschanzt haben. Wohl auch gemeinsam mit den israelischen Geiseln, die die Kämpfer am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppten. Israelische Beamte warnten davor, dass die Hamas israelische Geiseln töten und Zivilisten als menschliche Schutzschilde einsetzen könnte. Zudem hätten sie das Gebiet mit Sprengfallen übersät, berichtete die New York Times. Die Gefahr von monatelangen, blutigen Häuserkämpfen ist hoch.

Drohungen aus dem Iran

International ist die Sorge groß, dass sich der Konflikt im Fall eines Einmarschs der Bodentruppen im Gazastreifen durch Angriffe der schlagkräftigen Schiitenmiliz Hisbollah vom Südlibanon ausweiten könnte, beziehungsweise dass auch der Iran direkt eingreifen könnte. Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian hat Israel am Sonntag erneut vor einer solchen Ausweitung gewarnt. Seit Tagen liefert die libanesische Hisbollah, die – wie die Hamas – vom Iran unterstützt wird, der israelischen Armee Scharmützel an der israelisch-libanesischen Grenze. Am Sonntag erklärte Israel dort einen vier Kilometer breiten Streifen zu einer Sperrzone.

Für die Teile Israels, die an den Gazastreifen, den Libanon und Syrien grenzen, hat Österreich mittlerweile eine Reisewarnung ausgesprochen.

Unterdessen erfolgen international diplomatische Anstrengungen, um einen Flächenbrand in der Region zu vermeiden. So hielt US-Außenminister Antony Blinken nach eigenen Angaben ein "sehr produktives" Treffen mit Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman in Riad ab. Blinken habe betont, dass es den USA darum gehe, Angriffe der Hamas zu stoppen und die Freilassung aller Geiseln zu gewährleisten. Riad wiederum versprach, "jede mögliche Anstrengung zu unternehmen, mit allen Parteien zu kommunizieren, um eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern". Blinken wurde im Laufe des Sonntags auch noch in Ägypten erwartet.

Virtueller EU-Gipfel

Am Montag stehen für ihn wieder Gespräche in Israel auf dem Plan. Auch China will sich in dieser Woche als Vermittler einschalten, die Europäische Union berät ihrerseits am Dienstag bei einem virtuellen Gipfel über ihr weiteres Vorgehen.

Die Bombardements der Hamas gehen unterdessen weiter. In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv und einigen anderen Orten im Grenzbereich zum Gazastreifen heulten auch am Sonntag wieder die Sirenen. Bei einem neuen Angriff der libanesischen Hisbollah-Miliz auf Israel war am Sonntag nach Angaben von israelischen Sanitätern auch eine Person getötet worden. (16.10.2023)