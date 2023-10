Großschartner bei Guangxi-Rundfahrt in China Etappen-Fünfter

Anna Kiesenhofer unterwegs. EPA

Les Herbiers/Nanning - Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer hat am Sonntag das Chrono-des-Nations-Zeitfahren in Les Herbiers hauchdünn vor Christina Schweinberger gewonnen. Die Niederösterreicherin lag beim traditionellen Abschluss der Spezialisten im Kampf gegen die Uhr nach 27 km eine Sekunde vor der WM- und EM-Dritten aus Tirol. Dritte wurde 19 Sekunden zurück die Ukrainerin Waleria Kononenko.

Felix Großschartner schaffte es auf der Königsetappe der Guangxi-Rundfahrt in China beim Sieg von Milan Vader (NED/Jumbo) auf Platz fünf. In der Gesamtwertung des World-Tour-Rennens liegt der UAE-Profi aus Oberösterreich nach vier von sechs Teilstücken an der siebenten Stelle.

Zum Abschluss der Türkei-Rundfahrt in Istanbul feierte der belgische Sprinter Jasper Philipsen (Alpecin) zum Ausklang der Saison seinen heuer bereits 19. Erfolg. Der Gesamtsieg ging an Alexej Luzenko (KAZ/Astana). Patrick Konrad landete bei seinem letzten Einsatz für Bora auf Endrang 26. (APA, 15.10.2023)