Militärstratege Berthold Sandtner, Terrorismusforscher Peter Rudolf Neumann, Moderatorin Claudia Reiterer,Alexandra Föderl-Schmid ("Süddeutsche Zeitung") und VölkerrechtsexperteRalph Janik bei "Im Zentrum". Screenhot: ORF-TVThek

Die Fragen, denen man sich "Im Zentrum" im Sonntag widmete, sind zahlreich. Sie würden einen 24-Stunden-Talk rechtfertigen. Mit welchen Entwicklungen ist nach dem Terroranschlag der Hamas zu rechnen? Hat die israelische Bodenoffensive noch nicht begonnen, weil auf den zweiten US-Flugzeugträger gewartet wird, will Moderatorin Claudia Reiterer wissen. So einfach sei es nicht, meint Militärstratege Berthold Sandtner. Auch das schlechte Wetter sei kein Verzögerungsgrund. Ein Faktor wäre wohl die gefährliche Lage der israelischen Geiseln, aber auch der Zivilisten. Zudem gebe es die Regeln des humanitären Völkerrechts, die Experte Ralph Janik zwischendurch erklärt.

Reiterer will viele Fragen unterbringen: Kann man die Hamas auslöschen, das sei ja die Absicht israelischer Verantwortlicher. Terrorismusforscher Peter Rudolf Neumann ist nicht überzeugt. Man müsse sich fragen, was das politische Ziel der nahenden Offensive sei. Momentan sei der instinktive Wunsch vieler in Israel, die Terrororganisation möge endgültig verschwinden. Hätte man jedoch vor zwei Wochen israelische Militärs oder Geheimdienstler gefragt, wären auch sie skeptisch gewesen, was die Beseitigung der Hamas betrifft.

Dann wirft Reiterer noch fragend das beängstigende Wort "Weltkriegsgefahr" ein. Jedenfalls, so Alexandra Föderl-Schmid, stellvertretende Chefredakteurin der "Süddeutschen" und ehemalige Chefredakteurin des STANDARD, drohe eine Eskalation, ein Mehrfrontenkrieg. Neumann ist da skeptisch. Der Iran sponsere die Terrorgruppen vor Ort eben gerade, weil er nicht eingreifen möchte. Wohin sich der Konflikt entwickle, da seien der Fantasie allerdings keine Grenzen gesetzt, so sein beunruhigendes Fazit. (Ljubiša Tošić, 16.10.2023)