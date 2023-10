Das Klimaticket wird zwei Jahre alt. Ist man mit Zug, Bus und Co unterwegs, fällt auf, dass viele Menschen mittlerweile auf das Klimaticket umgestiegen sind. Und ein Blick in die Zahlen zeigt das auch. Aktuell nutzen bereits rund 262.700 Menschen das österreichweite Öffi-Ticket. Für viele Pendlerinnen und Pendler wurde damit ein Anreiz gesetzt, bei ihrem täglichen Arbeitsweg auf Öffis umzusteigen. Aber auch für Menschen, die gerne Ausflüge und Urlaub in Österreich machen und dabei auf das Auto verzichten wollen, ist das Klimaticket eine gute Alternative. Es hat sich auch gezeigt, dass mit der Einführung des Klimatickets viele Pensionistinnen und Pensionisten mobiler geworden sind. Man muss sich nicht mehr um die verschiedenen Fahrkarten in den unterschiedlichen Öffis kümmern, sondern einfach einsteigen und losfahren.

Welchen Touren haben Sie im Sommer mit Ihrem Klimaticket unternommen? APA/dpa/Michael Matthey

Die Zufriedenheit mit dem Klimaticket wurde bei einer Kundenbefragung 2022 erhoben und ergab, dass diese prinzipiell hoch ist, aber auch, dass es Verbesserungsbedarf, was Pünktlichkeit und Verkehrsangebot betrifft, gibt. Einfach in öffentliche Verkehrsmittel einzusteigen, die Zeit mit Lesen, Musikhören oder einem Schläfchen zu verbringen schätzen viele Menschen, aber es gibt auch Kritikpunkte:

Für "Balkonbepflanzer" ist das Klimaticket eine sinnvolle Ergänzung zum Auto:

Die Fahrt ins Blaue kann man auch mit dem Zug machen, wie "Eselbaum" berichtet:

Die Eltern von "eine tomate" nutzen das Klimaticket für Besuche und Ausflüge:

Wohin ging es bei Ihnen?

