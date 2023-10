Neue Alben von Mike Skinner und The Streets, The Slow Show und Sufjan Stevens

Mike Skinner veröffentlichte 2002 das bahnbrechende Album "Original Pirate Material". Mit "The Darker the Shadow the Brighter the Light" meldet er sich nun zurück. Warner

The Streets – The Darker the Shadow...

...The Brighter the Lights. Schon 2002 veröffentlichte der Londoner Mike Skinner alias The Streets mit Original Pirate Material ein bahnbrechendes Album. Auf dem kombinierte er nächtliche Geschichten aus seinem Lebensumfeld mit Hip-Hop-Tracks aus dem Laptop. Er trug diese mit schnoddrigem Cockney-Slang vor. Heute haben ihm Acts wie die Sleaford Mods längst den Rang abgelaufen. Sein neuestes Album kombiniert er mit einem gleichnamigen Film. Es ist eine wertkonservative, etwas durchwachsene Arbeit geworden. Aber schön, dass er noch da ist.

The Streets

The Slow Show – Subtle Love

The Slow Show werden es auf ihrer aktuellen Tour schon wieder nicht nach Österreich schaffen. Ein Konzert vor Jahren im Wiener Chelsea gilt als legendär. Mit Sänger Rob Goodwin hat das Quartett aus Manchester einen Sänger in seinen Reihen, der mit tiefer Brummbärenstimme den Boden vibrieren macht. Dazu badet man instrumental im Wohlklang und ist der mal hymnischen, mal lebensmüden Ballade zugeneigt. Stilistisch muss man sich das Ganze wie eine Mischung aus Tindersticks und 1980er-Bands wie Echo & the Bunnymen oder The Psychedelic Furs vorstellen. Das ist schön.

The Slow Show

Sufjan Stevens – Javelin

Ein zentraler Song nennt sich Will Anybody Ever Love Me? Und wenn hier der gemischte Chor einsetzt, dann heißt es tatsächlich, die Taschentücher auszupacken. US-Musiker Sufjan Stevens hat ein Trennungsalbum geschrieben und erweitert mit Zupfgitarre gesichtete Folk-Strukturen mit Pop-Einflüssen aus den 1980er-Jahren. Im Lied Everything That Rises wird wegen des Abschiedsschmerzes gar der liebe Herr Jesus angerufen. Am Ende steht eine Coverversion von Neil Young, das Stück There’s a World vom Klassiker Harvest. Das versöhnt dann ein wenig. Alles wird gut.

Sufjan Stevens

(Christian Schachinger, 17.10.2023)