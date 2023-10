Socken in Sandalen: Ganz okay oder können die weg? Birkenstock Group

Es soll in dieser Woche um ein Thema gehen, das viele längst abgehakt haben. Zumindest dachte man das. "Socken in Sandalen sind 2012 kein Tabu mehr", hieß es schon vor einem guten Jahrzehnt. Ob Tennissocken in Birkenstocks oder Baumwollteile in Outdoorsandalen, alles schon mal da gewesen. Was einst nach Pilgergruppe Mariazell oder Piefke-Ausflug an den Wolfgangsee roch, was als provokante Partnerschaft, als schiacher Ausrutscher, als Ausdruck maximalen Kontrollverlusts galt, ist längst akzeptiert.

Umso mehr verwundert nun, dass David Beckham wieder für Aufsehen sorgte. Der Grund dafür: cremefarbene Socken in einem Paar cognacfarbener Ledersandalen. In ihnen erschien der ehemalige Fußballprofi während der Pariser Modewoche – ja, mehr noch. Der 48-Jährige saß in seinen bestrumpften Jesuslatschen in der Show seiner Ehefrau sogar Seite an Seite mit "Vogue"-Chefin Anna Wintour.

Um eine unüberlegte Verlegenheitslösung dürfte es sich dabei nicht gehandelt haben. Denn erstens ist der Mann ein Wiederholungstäter. Die Kombination aus Socken und Sandalen hat Beckham, der guten Gewissens als Fashionista bezeichnet werden kann, schon mehrfach ausgeführt. Wir erinnern uns: Beckham trug vor zwei Jahren Slides über Tennissocken, er demonstrierte mit dem Kombinationswunder Gelassenheit. Und zweitens wissen natürlich all jene, die sich die aktuelle Netflix-Serie über die Beckhams angesehen haben, sowieso Bescheid: Der penible Mister Beckham hat sein Outfit vom Zweireiher bis zur Sandale bereits Tage zuvor zusammengestellt und auf seinem Kleiderständer drapiert.

Die Modebranche jedenfalls ist ganz auf seiner Seite. Das Magazin "Instyle", in den Nullerjahren immerhin einmal so etwas wie eine angewandte Modebibel, schrieb schon im Hochsommer: "Ob unifarbene Strümpfe aus Rippenstrick, Tennissocken oder ausgefallen und bunt: Alles kann, nichts muss!" Und verwies auf modebewusste Frauen wie Gigi Hadid und Caro Daur. Die "Vogue" wiederum schwärmte über Hailey Biebers weiße Socken in schwarzen Ledersandalen. Denn ja, das selbstbewusste Duo infernale überlassen wir natürlich nicht den David Beckhams. Oder anders gesagt: In Stricksocken und Sandalen geht man die Kontaktaufnahme mit dem Herbst am unangestrengtesten an. (Anne Feldkamp, 16.10.2023)