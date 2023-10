Noch fehlt der Schnee. Aber bereits bei minus ein Grad Celsius kann künstlich beschneit werden. 75 Prozent der Skipisten in Österreich sind entsprechend ausgerüstet. APA/dpa/Robert Michael

Der Wechsel von Spätsommer auf Herbst ist heuer so abrupt erfolgt wie in kaum einem anderen Jahr. Und in zwei Wochen beginnt bereits der touristische Winter. Die Reiselust scheint ungebrochen, in den Hauptherkunftsmärkten planen sogar mehr Menschen einen Winterurlaub in Österreich, als dies im vergangenen Jahr um dieselbe Zeit der Fall war. Die Umfrage ist freilich bereits in der ersten Septemberhälfte gemacht worden, als von Krieg in Nahost noch keine Rede war. Entsprechend schwierig sei eine Prognose in diesem Jahr, sagte Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) bei der Präsentation einer Studie, in der die Winterpotenziale für Österreichs Tourismus in den wichtigsten Märkten erhoben wurden.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen, zu denen neben den geopolitischen Krisen von Ukraine bis Nahost auch die wieder im Steigen begriffenen Energiepreise und die allgemeine Teuerung gehören, stimmten die allgemeinen Reisepläne für die beginnende Wintersaison optimistisch. "Zeit und Lust zum Reisen sind bei einem höheren Anteil der Bevölkerung vorhanden als im letzten Winter", sagte die Chefin der Österreich Werbung (ÖW), Astrid Steharnig-Staudinger. Nur beim Geld lägen die Werte noch unter jenen von 2021.

10.000 Personen befragt

Befragt wurden im Auftrag der ÖW 10.000 Personen zwischen 18 und 75 Jahren in zehn Märkten, auf die im vergangenen Winter 82 Prozent aller Gästeankünfte entfielen. Dazu gehören neben Österreich Deutschland, die Schweiz, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Polen, Tschechien und die Slowakei. In all diesen Märkten liege Österreich im Ranking der Winterschneeziele auf Platz eins oder zwei. Insgesamt hätten rund 20 Millionen Personen feste Reisepläne für Österreich bekundet, sagte Steharnig-Staudinger. Das seien etwa drei Millionen mehr als in der Vorjahrsbefragung. Sollten die Befragten an den Reiseplänen festhalten, sei auch in diesem Winter mit steigenden Ankünften in Österreich zu rechnen.

Ob sich das auch in ein sattes Plus bei den Nächtigungszahlen übersetzt, ist hingegen von vielen Wenn und Aber abhängig. Eine Konsequenz aus den teils zweistelligen Preisanstiegen für Unterkunft und Liftkarten könnte sein, dass zwar am Urlaub an sich festgehalten, die Zahl der Tage und somit Nächtigungen aber reduziert wird. Und dass bei den Nebenausgaben gespart wird. Denn die Urlaubsreise ausfallen zu lassen sei nur für wenige eine Option. Auch das habe die vom Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Norddeutschland (NIT) durchgeführte Befragung ergeben, sagte ÖW-Chefin Steharnig-Staudinger.

Preisanstieg um acht bis zwölf Prozent

Trotz eines Preisanstiegs um acht bis zwölf Prozent in der Beherbergung und um acht bis 13 Prozent bei den Skipässen sei das Preis-Leistungs-Verhältnis in Österreich im Vergleich zu Mitbewerbern im Alpenraum noch immer gut. Es sei vor allem die Breite des Angebots, mit der Österreich heraussteche – von Ferienwohnungen über Mittelklasse bis zum Vier- und Fünf-Sterne-Luxushotel finde sich alles. Und selbst bei den Skigebieten sei die Preisspreizung beachtlich, sagte Tourismus-Staatssekretärin Kraus-Winkler. Die günstigste Tagesskikarte gebe es im Skigebiet Gaberl in der Steiermark mit 33 Euro, die teuerste mit 75 Euro am Arlberg.

Skifahren jedenfalls bleibe für zwei Drittel der Winterurlauber das Hauptmotiv, warum sie nach Österreich fahren – großteils mit eigenem Auto, vermehrt aber auch mit dem Zug. Der Winter liegt auch bei den von Gästen getätigten Ausgaben eindeutig vorn. Im Vorjahr lagen die durchschnittlichen Tagesausgaben der Urlaubsgäste in Österreich bei 207 Euro im Winter und bei 167 Euro im Sommer. (Günther Strobl, 16.10.2023)