Flag Football goes Olympia. IMAGO/Zoonar.com/Olaf Adebahr

Mumbai (Bombay) - Das Internationale Olympische Komitee hat die Aufnahme von fünf Sportarten ins Programm der Sommerspiele 2028 in Los Angeles wie erwartet durchgewunken. Nach dem Beschluss des IOC auf der Session in Mumbai in Indien wird in fünf Jahren in Kalifornien auch im Cricket, Baseball/Softball, Lacrosse, Flag Football und Squash um olympische Medaillen gekämpft.

Die Nachricht von der Premiere von Flag Football - eine körperlose Version des American Football - brachte den heimischen Verband am Montag in Verzückung. "Das ist ein historischer Moment für unseren Sport und unsere Athletinnen und Athleten. Natürlich ist das Ziel, dass sich unser Damen- und Herren-Nationalteam für die Teilnahme in Los Angeles 2028 qualifiziert", erklärte AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck. Österreichs Männer-Team wurde 2023 Vize-Europameister, bei den World Games reichte es bei Männern wie Frauen zu Platz vier - als jeweils zweitbestes europäisches Team.

Vor dem Hintergrund der IOC-Session in Indien erhielt das Comeback von Cricket besondere Aufmerksamkeit. Mit der Aufnahme der Sportart wollen die Olympia-Macher auch für mehr Interesse auf dem wirtschaftlich attraktiven Markt im bevölkerungsreichsten Land der Erde sorgen. Bei Olympia wurde Cricket nur 1900 in Paris gespielt. Für Los Angeles ist ein Turnier für Frauen und Männer in einer kürzeren Version (Twenty 20) als im Original geplant.

Lacrosse war 1904 und 1908 im Programm von Sommerspielen. Baseball und die Frauen-Variante Softball gehörten mehrmals dazu, zuletzt bei den Spielen in Tokio 2021. Wie Flag Football gibt Squash sein Debüt. (APA; 16.10.2023)