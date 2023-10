Fine Dining im Theater

Es gehört ja schon zur Wiener Gastro-Tradition, dass Ende des Jahres das Haubenlokal Taubenkobel eine Mini-Dependance in Wien aufschlägt. Ende des Jahres bespielen nämlich die Gastronomen Barbara Eselböck und Alain Weissgerber ein Pop-up ihres Haubenlokals in einer eher sehr speziellen Location. Davor waren es die Mannervilla und eine Autowerkstatt im vierten Bezirk, in der 2023-Ausgabe wird das Jugendstiltheater auf dem Otto-Wagner-Areal im 14. Bezirk bespielt. Am 17. November soll das Fine-Dining-Pop-up unter dem Namen "Wunderkobel" starten und bis 22. Dezember andauern. Das Motto der Speisen und der Inszenierung folgt ganz der Umgebung: Es wird in Akten inszeniert.

taubenkobel.com

Alain Weissgerber und Barbara Eselböck kochen wieder in Wien auf. Irina Gavrich

Check-in bei Figlmüller

Das Traditionslokal Figlmüller hat am Wiener Flughafen eine neue Bar aufgemacht: "Daily Bar" nennt sich die Dependance. Dort werden Wein, Kaffee, Sacherwürstel und Apfelstrudel serviert. Wer mag, kann sich auch ein Glas Champagner mit Blick auf das Flughafen-Vorfeld gönnen. Ja, das ist ein Asset, das man extra in die Presseaussendung schreiben musste. Wer ein Schnitzel erwartet, wird enttäuscht. Das steht leider nicht auf der Karte.

figlmueller.at

So sieht die neue Figlmüller-Bar aus. Foto: Flughafen Wien

Übernahme des Florianihofs

Ende vergangenen Jahres schloss der Florianihof im achten Bezirk seine Tore, nun hat man Nachmieter gefunden: Die Jungs des Wirtshauses Reznicek übernehmen das Traditionslokal. Das ehemalige Kaffeehaus soll auch in Zukunft eines bleiben, heißt es von den Betreibern. Mehlspeisen und Kaffee sollen mit Wirtshauskost und Weinen viel Abwechslung bieten.

reznicek.co.at

Ausgezeichnete Bar

Jedes Jahr kührt das Branchenmagazin "Mixology" die besten Cocktailbars im deutschsprachigen Raum. Heuer konnte die Truth-&-Dare-Bar in Wien die Auszeichnung "Beste Cocktailbar Österreichs" holen. Bei den Awards abgeräumt hat allerdings die Bar Wax On in Berlin: Gleich drei Auszeichnungen gingen an die Bar in Neukölln.

truthanddare.bar

(rec, 16.10.2023)