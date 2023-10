Das Mochi fusioniert in einem neuen Lokal italienische und japanische Küche, und das Grazer Millionenprojekt Waldcafé am Thalersee sucht neue Pächter

Allora, ein neues Mochi-Lokal kommt

Das Mochi erweitert sein eh schon beeindruckendes Lokal-Line-up: Ab Februar nächsten Jahres übernimmt man den Dogenhof, der ja in die Insolvenz geschlittert ist. Bevor es richtig losgeht, will man im neuen Restaurant, das den vorläufigen Namen "Itameshi" trägt, sich ein wenig warmspielen. Zwischen 12. und 22. Dezember gibt es ein Sharing-Menü, das das beste aus der Mochi-typischen japanischen Küche und der italienischen Küche vereint.

mochi.at

Offen: Wiens erste Foodhall

Nach langer Umbauzeit hat Wiens erste Foodhall in Meidling am Donnerstag offiziell eröffnet. Zuvor gab es Soft-Opening-Abende und -Events, um sich einzugrooven. Nun kann man sich ins Getümmel der neu gestalteten Remise in der Eichenstraße 2 stürzen: Neben regelmäßigen Veranstaltungen darf man sich kulinarisch mit Pinsa, Griechischem und BBQ eindecken. Trixie Kiddo's, Papa Duck und Sajado sorgen unter anderem für das leibliche Wohl. Für Drinks gibt es eine In-House-Brauerei, eine Cocktailbar sowie Hauswein von Keller:Künstler. Bisschen London nach Wien bringen ist das Ziel der Betreiber, wie sie schon vorab dem STANDARD verraten haben.

gleisgarten.com

Der Gleisgarten, damals noch in der Aufbauphase. Foto: Regine Hendrich

Waldcafé in Graz sucht neue Pächter

Erst im vergangenen Jahr eröffnete am Grazer Thalersee das Großprojekt Waldcafé. Sieben Millionen Euro wurden investiert, heraus kamen Hotel und Gastronomie. Diese wurde von den beiden Wiener Gastronomen Manuel Köpf und Andreas Knünz gepachtet. Seit Jahren führen sie in Wien erfolgreich das Wirr und den Adlerhof im siebten Bezirk. Nach nur einem Jahr kündigten sie ihren Abgang in Graz an. Aus persönlichen und nicht wirtschaftlichen Gründen, heißt es. Das Waldcafé sucht jetzt einen Nachfolger.

instagram.com/waldcafe.thalersee

Neues am Spittelberg

Überraschend gab Koch Max Stiegl im April bekannt, sich aus Wien zurückzuziehen. Das bedeutete auch das Ende seines Lokals Stanko + Tito am Spittelberg. Seither stand die Lokalität leer, mit 1. November wird sie aber neu belebt: Tono Soravia eröffnet das Collina am Berg, das sich auf kreative österreichische Küche fokussiert. Für den Herbst hat der Neo-Gastronom einen Wildschwerpunkt angekündigt. In der Küche wird Martin Feichtinger tätig sein, der zuvor im Dogenhof aufkochte.

collina.wien

Sausage Party

Beim Namen "Wiener Wurstfest" weiß man kurz nicht, ob es um eine Ansammlung von Männern oder die wahrhaftige Wurst geht. Beim Event, das noch bis Sonntag stattfindet, geht es um Letzteres. Im Schloss Neugebäude in Simmering finden Workshops und Vorträge zur Herstellung von Würsten statt. Ebenso kann man unterschiedlichste Produkte und Delikatessen, die mit Wurst zu tun haben, erstehen. Gleichzeitig finden auf dem Areal übrigens auch die Vienna BBQ-Days statt. Eine Tageskarte für beide Events ist um 20 Euro zu haben.

wurstfest.at

Symbolfoto: Würstel. Getty Images/Westend61

Naturwein im MQ

Noch ein Fest: Das Orange-Wine-Festival findet am Montag, 23. Oktober, im Museumsquartier in Wien statt. 50 Euro beträgt der Eintritt, dafür kann man sich durch den Naturwein von 100 Winzerinnen und Winzern aus 13 Ländern durchprobieren. Ein guter Start in die Woche.

orangewinefestival.si

Im MQ wird Naturwein verkostet. Foto: Orange-Wine-Festival

Star mit Kochausbildung

Moderatorin Silvia Schneider ist unter die Köchinnen gegangen: Der "Silvia kocht"-Host hat in den vergangenen drei Jahren eine Kochausbildung gemacht und vor kurzem seine Lehrabschlussprüfung abgelegt. Der ORF-Star lernte im Linzer Drei-Hauben-Restaurant "Göttfried". Gratulation!

Silvia Schneider ist jetzt richtige Köchin. Foto: privat

Verkosten im Weinbaugebiet Carnuntum

Am Samstag, 21.10., wird in der Buschenschank von Markus Lager eine Wein- und Käseverkostung angeboten. Die Weine des Göttlesbrunner Winzers werden mit Käse aus der Sennerei Zillertal kombiniert, begleitet wird die Verkostung vom ausgebildeten Käsesommelier Marcel Kreidl.

Uhrzeit: ab 17 Uhr

Buschenschank der Familie Lager, Kiragstettn 6, 2464 Göttlesbrunn, 70 Euro/Person

Reservierung: telefonisch unter +43 664 3965985

Drei Wochen später, am 18. November lassen sich im Weingut Dorli Muhr Weine der Jahrgänge 2010 bis 2020 vom Spitzerberg verkosten.

Uhrzeit: 18 Uhr

Weingut Dorli Muhr, Weingartenweg 6, 2472 Prellenkirchen, Kosten: 140 Euro / Person, Reservierung über die Webseite.

(rec, ped, 20.10.2023)