Neuseelands Rugbyteam hat weiter die Chance auf seinen vierten Weltmeistertitel.

Wenn 30 Männer mit der Statur von Kleiderschränken aufeinanderprallen, nennt man das Rugby. Dabei handelt es sich nicht um eine Rauferei, es ist edler Sport. "Rugby ist ein wunderbares Gemisch aus Ballett, Oper und grausamem Selbstmord", sagte die walisische Schauspiellegende Richard Burton einmal. Eine große Inszenierung war das Viertelfinale der Rugby-WM in Frankreich allemal. Neuseeland hatte sich am Sonntag in einem Krimi im Pariser Stade de France mit 28:24 (18:17) gegen den Weltranglistenersten Irland durchgesetzt.

Ein Mythos, die All Blacks, feiert damit ein unerwartetes Comeback. Die beste Mannschaft der Rugbygeschichte, dreifacher Weltmeister, einmal Vizeweltmeister, dreimal Dritter, nur ein einziges Mal bei einer WM nicht in den Top vier, schwächelte zuletzt arg. Zum Turnierauftakt gab es eine historische Pleite gegen Gastgeber Frankreich. Noch nie zuvor wurde in der Vorrunde verloren. Als "einfach furchtbar" hatte Israel Dagg, Weltmeister von 2011, seine Mannschaft bezeichnet. Gegen Irland hielt das schwarze Bollwerk stand, rekordverdächtige 37 Angriffswellen brachen sich in der Schlussphase an der neuseeländischen Mauer.

Heiligtum

Dazu muss man wissen, dass ein Rugbyspiel nicht endet, wenn die Uhr abläuft. Es ist erst aus, wenn der letzte Angriff abgewehrt wird. Die reguläre Spielzeit von 80 Minuten war vorbei, doch die irischen Attacken rollten weiter, bis die Neuseeländer ihre Finger an den Ball bekamen. All-Blacks-Kapitän Sam Cane konnte nach dem Abpfiff kaum fassen, dass die körperliche Wucht der Kollegen sogar die finalen 37 Angriffsphasen abgewehrt hatte, "das ist das Längste, was ich je gehört, geschweige denn gesehen habe". Manche Beobachter sprachen vom besten WM-Match in der Geschichte des Sports. Irland war seit 17 Spielen ungeschlagen gewesen, galt spätestens seit dem überzeugenden Sieg in der Gruppenphase über den dreifachen Weltmeister Südafrika als Favorit auf den Titel. "Sport kann manchmal grausam sein, aber das ist doch, was wir daran lieben", sagte Irlands Coach Andy Farrell. Beim Kampf um die Medaillen ist indes einmal mehr Neuseeland dabei, im Halbfinale geht es am Freitag gegen Argentinien. Der Außenseiter aus Südamerika hatte in Marseille überraschend Wales mit 29:17 (6:10) geschlagen.

All Blacks

Rugby ist in Neuseeland nicht einfach nur ein Sport, es hat etwas Religiöses – und die All Blacks sind ein Heiligtum. In der Weltrangliste ist man auf Rang vier abgerutscht, auch das gab es noch nie. Die Kritik in der Heimat ist groß. Die All Blacks haben mittlerweile ihre "Aura verloren", schrieb The Times aus Auckland. Zuletzt wurde Ex-Cheftrainer Steve Hansen, Weltmeister-Coach von 2015, auf inoffizieller Basis in den Betreuerstab geholt. Eine Panikreaktion. Das ist in etwa so, als hätte Hansi Flick in seinen letzten Tagen als Teamchef der deutschen Fußballer Joachim Löw als Berater verpflichtet. Vor dem Haka, dem traditionellen Tanz vor jedem Match, fürchten sich keine Gegner mehr.

Kein Kindergeburtstag

Die Schuld an der Krise wird Trainer Ian Foster angelastet, die Bilanz des Neuseeländers ist seit seinem Amtsantritt vor vier Jahren verheerend: Im Vorjahr gingen von 25 Spielen acht verloren, kein All-Blacks-Trainer der letzten 40 Jahre hat eine schlechtere Siegquote (67 Prozent). Einen Generationenumbruch hat die Mannschaft nicht gut verkraftet. Nach der WM 2015 verloren die Neuseeländer mit den Rücktritten von Dan Carter und Richie McCaw zwei Stars des Rugbysports. Die Abwärtsspirale begann bereits bei der WM 2019 mit einer Halbfinal-Niederlage gegen England.

Der neuseeländische Abwehrwall hält bislang bei der WM. AFP/JULIEN DE ROSA

Hinzu kommt, dass Rugby im Land trotz Heiligenstatus an Popularität verliert. Laut Zahlen der neuseeländischen Schulsportbehörden spielten 2018 erstmals mehr Schüler Basketball als Rugby. Für nervöse Helikoptereltern kommt Rugby zunehmend weniger infrage. Dass der Kampf ums Eierlaberl kein Kindergeburtstag ist, zeigte sich auch am Beispiel von Antoine Dupont. Der französische Spielmacher brach sich im Vorrundenspiel gegen Namibia Jochbein und Oberkiefer, drei Wochen später spielte er bei der Viertelfinal-Niederlage gegen Südafrika mit einer Spezialmaske. Peinliches Gejammer oder Schwalben wie im Fußball gibt es nicht.

Die Härtesten im Titelrennen sind am Ende wieder die üblichen Verdächtigen: Im zweiten Halbfinale duelliert sich am Samstag England mit Titelverteidiger Südafrika. Das Finale am 28. Oktober beendet dann eine eineinhalb Monate andauernde Endrunde. Es ist die die längst Weltmeisterschaft der Welt. (Florian Vetter, 17.10.2023)