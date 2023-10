Der Ausflug der Kamele dauerte nur kurz, nach rund 15 Minuten wurden sie wieder zurück zum Zirkus gebracht. APA/LPD SALZBURG

Hallein – In Hallein (Tennengau) in Salzburg staunten Autofahrerinnen und Autofahrer, die gegen 3 Uhr auf der Halleiner Landstraße unterwegs waren, nicht schlecht. Dort marschierten nämlich in der Nacht von Sonntag auf Montag acht Kamele in Richtung Bahnhof. Die Tiere waren kurz vor 3 Uhr aus einem Zirkusgelände ausgerissen, nachdem sie aufgrund eines Stromausfalls ihren umzäunten Bereich hatten verlassen können.

Die Kamele konnten nach kurzer Zeit von ihren Besitzern angehalten und mithilfe der Polizei nach gut 15 Minuten wieder zurück zum Zirkus gebracht werden. Laut Presseaussendung der Polizei kamen weder Personen zu Schaden, noch wurden "Sachen beschädigt". (red, 16.10.2023)