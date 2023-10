Ratten und Otter an Bord schocken Passagiere

‘There’s a rat on the plane’: Passengers shocked by suitcase of animals on flight from Thailand

A security worker at Bangkok's Suvarnabhumi airport has been suspended, as police investigate the smuggling incident. euronews

Ein Passagier an Bord eines Thai-Viet-Jet-Airlines-Fluges staunte nicht schlecht, als er kurz nach dem Start eine Ratte unter seinem Sitz fand. Das Bordpersonal durchsuchte daraufhin die Maschine und fand zu seiner Überraschung auch noch einen Babyotter. Ein Mitarbeiter des Kabinenpersonals soll beim Versuch, eine weitere Ratte einzufangen, von dem Tier gebissen worden sein. Berichten zufolge forderte das Kabinenpersonal in einer Durchsage die Person, die die Tiere mit ins Flugzeug gebracht hatte, auf, sich zu melden. Letztlich meldete sich eine Frau aus China. In ihrer Tasche wurden rund 30 weitere lebende Tiere gefunden. Darunter Schildkröten, eine Schlange, weitere Otter, einen Präriehund und Rieseneichhörnchen. Der Frau, die die Tiere offensichtlich schmuggelte, droht nun eine Strafe von knapp 30.000 Euro. Ein Mitarbeiter des Flughafens Bangkok wurde entlassen, weil er die Tasche nicht ordnungsgemäß kontrolliert hatte.

Gewichtsprobleme: Sumoringer bekommen Sonderflüge

Japan Airlines bringt Sumoringer mit Sonderflügen zum Turnier. IMAGO

Dass Sumoringer von Haus aus keine Zniachtln sind, darf als bekannt vorausgesetzt werden. Im Schnitt sollen sie 150 Kilogramm wiegen. Das stellte Japan Airlines jüngst vor eine Herausforderung: Wie soll man 27 dieser Lackeln in einem Flugzeug verteilen, ohne das zulässige Gesamtgewicht zu überschreiten? Die Lösung: Man versucht es gar nicht erst und teilt sie auf zwei Sonderflüge auf. Das berichtet "Aerotelegraph". Und so konnten einmal 14 und einmal 13 Sumoringer doch noch von Tokio und Osaka auf die südjapanische Insel Anami Oshima geflogen werden. Dort konnten sie bei einem Turnier ihre Kräfte messen.

"Defecation" incident: Easyjet kann wegen verschmutzter Toilette nicht abheben

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. So wie die Passagiere eines Easyjet-Fluges von Teneriffa nach London. REUTERS/Charles Platiau

Auf diesem Easyjet-Flug von Teneriffa nach London ist so einiges schiefgegangen: Die ursprüngliche Maschine war kurzfristig gegen eine kleinere ausgetauscht worden, sodass einige Passagiere gar nicht an Bord gelassen wurden. Zudem war der Flug verspätet. Als er dann endlich abheben sollte, ereignete sich ein unappetitlicher Vorfall, wie bei CNN zu lesen ist: Laut Augenzeugen hätten zwei Passagiere die Toilette aufgesucht, kurz danach verbreitete sich ein unangenehmer Geruch im Flieger. Offenbar hatte einer oder eine Probleme beim Stuhlgang und verfehlte die Kloschüssel.

Woraufhin sich der Flug weiter verzögerte, weil ein Reinigungstrupp anrückte. Als das erledigt war, hofften manche, dass es – nach 3,5 Stunden Verzögerung – doch noch losgehen würde. Doch es kam anders: Der Flug wurde gecancelt. Die Reisenden mussten noch eine Nacht auf der Insel bleiben, bevor es am nächsten Morgen endlich nach London ging.

Die Bombe, die eine Windel war

Auch bei diesem Vorfall spielt das stille Örtchen eine Rolle: "Windel für Erwachsene löst Bombendrohung aus, internationaler Flug nach Florida wird umgeleitet". So titelte die "New York Post". Was war geschehen? Auf einem Flug von Panama in die USA war auf der Bordtoilette ein verdächtiges Objekt, eingewickelt in einen Müllsack, entdeckt worden. Dem Bericht nach hätte es eine Bombendrohung gegeben, worauf das Flugzeug nach Panama zurückkehrte, die Passagiere evakuiert wurden und ein Bombenentschärfungskommando anrückte. Das stellte schließlich fest, dass es sich bei dem Inhalt des Müllsacks um eine Erwachsenenwindel handelte. Als Beweis wurden die oben zu sehenden Fotos auf X (vormals Twitter) veröffentlicht. (max, 21.10.2023)