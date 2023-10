Maimuna Mosser will sich mit Google Austria stärker als Partner von Österreichs Wirtschaft, Medien und Gesellschaft etablieren. Google Austria

Google Austria hat mit Maimuna Mosser eine neue Chefin. Die 46-jährige Niederösterreicherin wechselt von Ikea Austria zu Google Austria, wo sie mit 1. März 2024 die neue Funktion als Country Director für Österreich übernehmen wird, teilte Google Austria mit. Mosser ist Absolventin der FH Wien der Wirtschaftskammer Wien für Kommunikationswirtschaft und der Werbeakademie. Seit 2017 war sie bei Ikea Austria in leitenden Funktionen tätig.

Ihre Tätigkeit wird sich nicht nur auf jene des Country Directors beschränken: "Zusätzlich wird Maimuna Mosser bei Google Austria neben der Geschäftsleitung auch wichtige Themen wie Innovation, Start-ups und Upskilling für den Arbeitsmarkt weiter vorantreiben", sagte Christine Antlanger-Winter, Regional Director Austria & Switzerland. Antlanger-Winter war von 2018 bis heuer im Frühjahr Country Director von Google Austria, bevor sie in die Schweiz wechselte. Die Position in Österreich wurde in den vergangenen Monaten interimistisch besetzt.

Maimuna Mosser will sich mit Google Austria stärker als Partner von Österreichs Wirtschaft, Medien und Gesellschaft etablieren. "Die digitale Transformation findet tagtäglich in allen Lebensbereichen statt. Ich freue mich daher sehr auf meine neue Aufgabe bei Google in Wien. Wir wollen den heimischen Unternehmen und Partnern dabei helfen, Strategien und Lösungen zu entwickeln, die ihnen Chancen für Wachstum und Erfolg bieten", wird Mosser in einer Presseaussendung zitiert. Als zentral sieht sie dabei die Aufgabe, bestehende Partnerschaften zu vertiefen und neue aufzubauen. Auch die Bereiche Weiterbildung und Diversity sowie Künstliche Intelligenz/Generative AI und Innovation spielen eine wichtige Rolle in ihren Plänen. (APA/red, 16.10.2023)