Tiad F.* wirft dem Außenamt vor, ihn dazu gedrängt zu haben, einen Visaantrag bei einer privaten Firma in Teheran durchzuführen. So sei seine Sexualität exponiert worden

Der Kläger befürchtet, nie wieder in sein Heimatland reisen zu können. REUTERS/NADJA WOHLLEBEN

Weil das Außenamt seine Homosexualität an den iranischen Gottesstaat verraten habe, fordert der Arzt Tiad F.* einen Schadenersatz von der Republik Österreich. Der Hintergrund: Der Iraner F. hat den Österreicher Robert F.* geheiratet – und wollte seine Familie aufgrund der Hochzeit nach Österreich einladen. Dafür mussten diese ein Visum beantragen und dabei auch einen Grund für ihre Reise angeben. Visumsprozesse werden im Iran üblicherweise – wie auch in vielen anderen Ländern – nicht direkt in der österreichischen Botschaft in Teheran abgewickelt, sondern zu dem privaten Unternehmen VFS Global ausgelagert.

Das Ehepaar hält vor, die Vertreter des Außenamts mehrfach darum gebeten zu haben, den Visumsantrag aufgrund der Sensibilität des Falls direkt bei der österreichischen Botschaft in Teheran abzuwickeln. Dies sei allerdings abgewehrt worden, zudem sei beteuert worden, dass die Ehe des Paares bei dem zuständigen Unternehmen kein Thema sein würde. Tiad F.s Vorwurf: Durch die Weitergabe seiner Informationen an das Unternehmen dürfte seine Sexualität gegenüber dem Gottesstaat exponiert worden sein. Nun sei es für ihn unmöglich, jemals wieder in sein Heimatland einzureisen. Im Iran wird Homosexualität rigide verfolgt und mit dem Tod bestraft.

Keine klaren Belege für Weitergabe

Die Finanzprokuratur, die die Republik vertritt, hält dem entgegen, dass es keine Belege dafür gebe, dass die iranische Geheimpolizei tatsächlich von Tiad F.s Homosexualität erfahren habe. F. argumentiert hingegen, dass seine Familie bei dem Unternehmen klar zu seiner ehelichen Beziehung mit Robert F. befragt worden sei. Da das Unternehmen nach eigenen Angaben innerhalb des Irans dem dortigen Recht unterliegt und auch vorwiegend iranische Staatsbürger dort beschäftigt sind, glaubt er, dass die Geheimpolizei von seinem Beziehungsstatus erfahren haben dürfte.

Die Mitarbeiter des Unternehmens hätten sich nicht damit zufriedengegeben, dass die beiden "Partner" sind, und hätten eine Spezifizierung eingefordert. Im Vergleich dazu sei eine Verwandte von ihm bei einem anderen Visumsprozess gänzlich ohne Fragen durchgewinkt worden. Auch behauptet F., bei dem letzten Termin zur Verlängerung seines Passes mehrfach zu seinem Ehestatus befragt worden zu sein.

Der Richterin ist das vorerst nicht genug: Auch sie befindet, dass es keinen klaren Hinweis dafür gebe, dass der Geheimdienst Informationen über die Sexualität Tiad F.s erhalten habe. Ein Urteil steht aber noch aus und soll schriftlich nachgereicht werden.

Volksanwaltschaft kritisierte Außenamt

F., der von der Rechtsanwältin Mara-Sophie Häusler vertreten wird, kündigte an, jedenfalls bis in die letzte Instanz gehen zu wollen. Wenn es zu einer Weitergabe gekommen ist, ließe sich das nur eindeutig belegen, wenn Tiad F. in den Iran einreisen – und dort festgenommen werden würde.

Zuvor hatte sich die Volksanwaltschaft mit dem Fall auseinandergesetzt und Verfehlungen seitens des Außenamts festgestellt. So schrieb sie, das Vorgehen lasse "nicht auf die im vorliegenden Fall gewünschte und angebrachte Sensibilität bzw. Landeskunde schließen, zumal die Ausübung von Homosexualität im Iran immer noch mit der Todesstrafe geahndet wird". Auch wird eine Entschuldigung empfohlen. Zu dieser kam es nie, das Außenministerium erklärte auf STANDARD-Anfrage im April, dass es zu keinem Fehlverhalten gekommen sei und demnach auch keine Entschuldigung notwendig sei. (muz, 16.10.2023)