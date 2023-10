Was haben DER STANDARD und "Die Simpsons" gemeinsam? Sie sind gekommen, um zu bleiben. 35 prägende Serien, die bis heute an Attraktivität nichts verloren haben

Serien haben sich seit Bestehen des STANDARD stark verändert. Waren es früher in jeder Folge fast ausschließlich abgeschlossene Geschichten, wurden Serien ab dem neuen Jahrtausend episch. Mit den Streamingplattformen kam die Serienflut. DER STANDARD präsentiert 35 stilprägende Serien der letzten 35 Jahre, die bis heute an Attraktivität nicht verloren haben.

Bart, Homer, Maggie, Marge und Lisa sind fast so alt und jung geblieben wie DER STANDARD. Foto: imago images/United Archives

Die Simpsons

(1989–) Gut ein Jahr war DER STANDARD alt, als "Die Simpsons" die Herzen ihres Publikums eroberten. Beide sind gekommen, um zu bleiben.

The Simpsons Season 35 Trailer

Check out the new The Simpsons Season 35 Trailer! ► Learn more: https://www.rottentomatoes.com/tv/the_simpsons/?cmp=RTTV_YouTube_Desc Subscribe to the channel and click the bell icon to be notified of all the latest TV & streaming series: http://bit.ly/2qTF Rotten Tomatoes TV

Die Piefke-Saga

(1990) Die prototypische Familie Sattmann am Rande des Nervenzusammenbruchs, als sie checkt, dass sie nur aus einem Grund im Tiroler Bergdorf erwünscht ist: weil sie sich hervorragend als Melkkuh eignet. Felix Mitterers Touristensatire sorgte für nationale Erheiterung.

Twin Peaks

(1990–1991, 2017.) Am 8. April 1990 begann ein neues Zeitalter der Fernsehserien. David Lynch brach mit allen Regeln der bisherigen Krimierzählkunst, schickte einen kirschkuchenessenden FBI-Agenten in eine US-amerikanische Kleinstadt, in der er unter einem Haufen skurriler Einwohner das Böse ausfindig machen musste. Es gelang. "Twin Peaks" war und ist Kult und Vorbild für alles, was danach kam. Faszinierend: Die Serie ist kaum gealtert. 48 Folgen in drei Staffeln, 2017 gab es eine ziemlich schräge Fortsetzung.

Twin Peaks Intro

The Intro of Twin Peaks (1990) kasper933

Absolutely Fabulous

(1992–2012) Die Abenteuer der hysterischen Modemutter Edina Monsoon (Jennifer Saunders) und ihrer ausgedörrten Busenfreundin Patsy Stone (Joanna Lumley) sind in ihrer absurden Komik absolut einzigartig. Schrill, schräg, göttlich, Sweetie!

Absolutely Fabulous Olympic Special : BBC1 Trailer

BBC1 Trailer for the Absolutely Fabulous Olympic Special. digivoka

Akte X – Die ungewöhnlichen Fälle des FBI

(1993–2002, 2016–2018) Für Agent Mulder sind die Außerirdischen mitten unter uns, Kollegin Scully vertraut der Wissenschaft. Ein Spannungsfeld, das 218 Folgen für Mystery-Unterhaltung sorgte. Die Folgen waren teilweise so schräg, dass man sich die Frage stellte, welche bewusstseinserweiternden Substanzen die Macher eingenommen haben mussten. Oder wie viel davon.

The X-Files: I Want to Believe | Online Trailer | 20th Century FOX

In grand "X-Files" manner, the film's storyline is being kept under wraps. This much can be revealed: It is a stand-alone story in the tradition of some of the show's most acclaimed and beloved episodes, and takes the complicated relationship between Fox Muld 20th Century Studios

Emergency Room

(1994–2009) Gut, das mit dem Nachschauen wird bei mehr als 300 Folgen etwas schwierig, aber ein Besuch im County General Hospital lohnt sich allemal. Nicht nur wegen eines gewissen Kinderarztes, der unter dem Namen George Clooney von hier aus Weltkarriere machte.

ER | Trailer | Seasons 1-7 available now | RTÉ Player

Binge on seasons 1-7 of the hit US Medical drama that launched the careers of George Clooney, Anthony Edwards, Julianna Margulies and many more See more https://www.rte.ie/player/series/er/SI0000005506?epguid=PL000000936 RTÉ - IRELAND’S NATIONAL PUBLIC SERVICE MEDIA

Friends

(1994–2004) Egal wie anstrengend der Arbeits- und Schultag war: Zehn Jahre konnte man sich darauf verlassen, dass am Abend für zwanzig Minuten alles gut war. Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross und Joey – Freunde für immer.

Friends: Pivot! (Clip) | TBS

#TBS #Friends #JenniferAniston SUBSCRIBE: http://bit.ly/TBSSub Download the TBS App: http://bit.ly/1qBbkMW About Friends: Pull up a couch and relax at Central Perk, where six Friends gather to talk about life and love. Friends tells the story of siblings Ro TBS

Star Trek – Raumschiff Voyager

(1995–2001) 1995 war es endlich so weit: Mit Captain Kathryn Janeway übernahm eine Frau erstmals das Steuer. Es folgten 172 durchwegs abwechslungsreiche Episoden, die sich bis heute sehen lassen können.

Buffy – Im Bann der Dämonen

(1997–2003) Tagsüber Schülerin, nachts Vampirjägerin. Nur nach außen hin ist das ein weiter Spagat, schließlich haben pubertierende Teenager im Alltag mit unzähligen Dämonen zu kämpfen. "Buffy" schickte sie zurück in den Höllenschuld. Alle.

Sex and the City

(1998–2004) Im Jahr 1998 schrieb Carrie Bradshaw ihre erste Kolumne im US-amerikanischen Sender HBO. Wir, in der alten Welt, hatten davon gehört, es soll jung sein, sexy, frivol, wir wollten das sehen. Und konnten nicht. Bei uns startete "Sex and the City" drei (!) Jahre später, unvorstellbar heute. Nicht alles war früher besser.

Sex and the City 25th Anniversary | Official Trailer | HBO

Here’s to 25 years of fabulous. Celebrate 25 years of #SexandtheCity. All seasons are now streaming on @streamonmax. #SATC25 ABOUT HBO HBO is home to the shows and films that everyone is talking about, from groundbreaking series and documentaries to the big HBO

The Sopranos

(1999–2007) Zwei Dinge hatte Mafiaboss Tony Soprano stets bei sich: ein Schießgerät und Prozac. Ein italo-amerikanischer Kapitalverbrecher mit Angstattacken? Ging sich 86 Folgen aus. Und wie.

The Sopranos Opening Credits Theme Song | The Sopranos | HBO

Check out the opening credits from Season 1 of The Sopranos. “Woke Up This Morning” performed by Alabama 3. #HBO #TheSopranos Subscribe to the HBO YouTube Channel: https://goo.gl/JQUfqt Don’t have HBO? Order Now: https://play.hbonow.com/ Get More HBO: Get HBO

Malcolm mittendrin

(2000–2006) Der ORF wiederholt "Malcolm" zum gefühlt 200. Mal. Schon klar, es gibt Serien, die kann man gar nicht oft genug sehen, und "Malcolm" gehört garantiert dazu. Irgendwann darf es aber gut sein. Dasselbe gilt übrigens für: "How I Met Your Father", "Big Bang Theory", "Die Nanny" etc.

Malcolm mittendrin - Staffel 1-7 (DVD- und SD-on-Blu-ray-Trailer)

Die Kleinstadt-Idylle täuscht... Willkommen in der Welt des Chaos! Der hochbegabte Teenager Malcolm lebt mit seiner herzlich-verrückten Familie in einer typischen US-Kleinstadt. Vater Hal ist ein liebenswerter Spinner, Mutter Lois dagegen eine rechthaberische Turbine Medien

Scrubs

(2001–2010) Beschmutzte Weißkittel: makabre Scherze um Jungärzte, die sich der blutigen Wahrheit im Patientenalltag stellen müssen. Das gänzlich unsentimentale Gegenstück zu "Grey's Anatomy".

Scrubs Staffeln 1-9 - Trailer - Sky Show [HD]

Die neuesten Serien-Staffeln und die besten Filme unbegrenzt streamen 7 Tage gratis testen, jederzeit kündbar: https://bit.ly/2rpc4Tp - Website: https://show.sky.ch/de - Facebook: https://www.facebook.com/SkyShowCH/ - Twitter: https://twitter.com/SkyShowCH Sky Show CH

The Wire

(2002–2008) Die HBO-Erfolgsserie gilt ob ihrer klug erzählten Geschichte und der komplexen Charakterzeichnung als beste TV-Serie aller Zeiten und sicherte ihrem Erfinder David Simon den unangefochtenen Titel "Serienpapst".

The Wire | Most Iconic Lines | HBO Max

Take your notebooks out, because #TheWire is here to give us all some of the deepest and realest quotes that have ever been delivered on screen. Stream The Wire on HBO Max: http://itsh.bo/hbo-max Subscribe: http://bit.ly/HBOMaxYouTube Be the first to know HBO Max

Shaun, das Schaf

(2007–) Nur Shaun, das Schaf ist Shaun, das Schaf, und es macht Dinge, die es eigentlich nicht darf und beweist in jeder einzelnen Folge: Ausscheren aus der Herde zahlt sich aus, immer.

Shaun The Sheep Movie (2015) - Official Trailer

Join the Flock. Shaun The Sheep Movie - Now Playing. http://www.shaunthesheepmovie.com https://www.facebook.com/ShaunTheSheepUS https://twitter.com/ShaunTheSheep https://www.pinterest.com/ShaunTheSheepUS #ShaunTheSheep When Shaun decides to take the day of Lionsgate Movies

Mad Men

(2007–2015) New York in den frühen 60ern: Die Werbebranche ist eine Goldgrube, die Etikette eher freizügig: Ein Whisky zwischendurch gehört zum guten Ton, und wer die Sekretärin angräbt, muss noch lange kein gerichtliches Nachspiel fürchten. Matthew Weiners detailreiches Sittenbild einer Zeit im Wandel. Unerreicht.

DON IS BACK - Mad Men Season 5 | March 25 | Netflix

DON IS BACK... on Netflix. Mad Men Season 5 arrives on Netflix March 25. http://nflx.it/14nRfBT SUBSCRIBE: http://bit.ly/29qBUt7 About Netflix: Netflix is the worldÍs leading Internet television network with over 83 million members in over 190 countries enjo Netflix

Kommissarin Lund – Das Verbrechen

(2008–2013) Ein Fall, zwanzig Episoden. Die dänische Kommissarin Sarah Lund gräbt tief und fördert einen Mordkomplott zutage, wie er spannender nicht sein könnte. Prägend für viele weitere Krimis bis hin zu "Schnell ermittelt".

KOMMISSARIN LUND - Das Verbrechen - Staffel 1 - Trailer deutsch [HD] - KrimiKollegen

Ein brutaler Mord erschüttert Kopenhagen. Wer hat Nanna Birk Larsen getötet? Im Verlauf der fesselnden Episoden verfolgen Sarah Lund und ihr Team den Mörder des Mädchens. Für die Eltern ist ein Alptraum wahr geworden. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Schaue KrimiKollegen

Breaking Bad

(2008–2013) Der brave Familienvater und Chemiker Walter White setzt seine schändlich-redliche Mission fort: Nach Krebsdiagnose versucht er seiner Familie ein Vermögen zu hinterlassen – indem er die tödliche Droge Crystal Meth produziert und verkauft. Bryan Cranston führt in bis davor nie gesehene Zwischenwelten des TV.

Breaking Bad Trailer (First Season)

A fan made Movie style trailer for season 1 of AMC's Breaking Bad. Trailer Blend

Im Angesicht des Verbrechens

(2010) 115 Drehtage, 180 Sprechrollen, Arbeitstage bis zu 18 Stunden, gekürzte Gagen, endlose Diskussionen über den Schnitt, Schreiduelle mit Redakteuren, die Produktionsfirma ist darob pleitegegangen, schließlich: 500 Minuten Film. Das sind Dimensionen, die Fernsehen bis dahin nicht kannte. Dominik Graf taucht nach dem Drehbuch von Rolf Basedow in den Sumpf der russischen Mafia mitten in Berlin ein.

Im Angesicht des Verbrechens - Trailer

In Berlin herrscht Krieg. Banden der Russenmafia liefern sich in Berlins Unterwelt einen Kampf um die Vorherrschaft im Menschen- und illegalen Zigarettenhandel. Die beiden jungen Polizisten Sven Lottner (Ronald Zehrfeld) und Marek Gorsky (Max Riemelt) wollen d MFA+Filmdistribution

Borgen

(2010–2013) Die dänische Serie punktete mit einem neue Ansatz: dass Politik ein ehrliches Geschäft ist, in dem Menschen ihre Ideale verfolgen, für das Volk da sein wollen und in dem die Kontrolle durch Medien noch funktioniert. Das konnte natürlich nicht so bleiben. Grenzwertige Kompromisse zum Zwecke de Erhaltung von Macht und Ruhm ging schließlich auch Vorzeigepolitikerin Birgitte Nyborg ein.

Borgen - Power & Glory | Official Trailer | Netflix

Borgen - Power & Glory deals with some of the biggest political issues of our time; the relevance of the Danish Realm in the modern world, the superpowers’ battle for control of the Arctic – and not least, the climate crisis. The main story focuses on the stru Netflix

Hatufim – In der Hand des Feindes

(2010–2012) Drei israelische Soldaten waren jahrelang in der Hand der Hisbollah, zwei von ihnen kommen frei und müssen ihr Trauma verarbeiten. Die Vergangenheit lässt sie nicht los. Die israelische Serie war Vorlage für die ebenfalls maximal spannende US-Version "Homeland". Claire Danes beeindruckte in der Rolle einer psychisch angeschlagenen CIA-Agentin, Damian Lewis spielte mit ihr Katz und Maus.

Homeland Season 1 (2011) | Official Trailer | Claire Danes & Damian Lewis SHOWTIME Series

Watch the official trailer for Season 1 of Homeland, a psychological thriller starring Claire Danes as a CIA officer who becomes convinced that the intelligence that led to the rescue of a U.S. soldier (Damian Lewis) who had been missing and presumed dead was SHOWTIME

Sherlock

(2010–2017) Very british, aber sehr gegenwärtig: Benedict Cumberbatch verkörperte den genial-kaputten Privatdetektiv als eine Art Doyle'schen Wiedergänger. Im heutigen London geht Sherlock auf Mörderjagd, an seiner Seite: ein ausgesprochen putziger Watson.

Sherlock: Series 3 Launch Trailer - BBC One

Subscribe and 🔔 to the BBC 👉 https://bit.ly/BBCYouTubeSub Watch the BBC first on iPlayer 👉 https://bbc.in/iPlayer-Home Unlock exclusive clips and pictures from the new series with our interactive trailer at http://bit.ly/BBCSherlock3. #SherlockLives. #bbc BBC

The Walking Dead

(2010–2022) Im Genre Zombieserien war "The Walking Dead" eine Zeitenwende. Der Hype war so groß, dass noch vor Ausstrahlung der ersten Folge die Fortsetzung geordert wurde, was im risikoscheuen US-Produktionsbusiness selten ist. Eine kleine Gruppe unerschütterlicher Guerilla-Krieger kämpft gegen den Untergang und erlebt dabei gruppendynamische Extremsituationen. Das war eine Zeitlang spannend, aber nach elf Staffeln und unzähligen Ablegern hoffnungslos überstrapaziert.

A Fight Till The End | Fear The Walking Dead Final Season Trailer

Can Madison protect everyone from Troy Otto and his army of the dead? Find out on the final episodes of #FearTWD premiering October 22nd on AMC and AMC+. #FeartheWalkingDead #TheWalkingDead A Fight Till The End | Fear The Walking Dead Final Season Trailer The Walking Dead

Game of Thrones

(2011–2019) Man nannte es "Sopranos im Mittelalter": George R.R. Martin schuf nach seiner Fantasy-Vorlage ein komplexes, brutales, sarkastisches, hemmungsloses, in jedem Fall fesselndes Reich des Schreckens und der Finsternis. Barbaren am Zenit ihres Schaffens mit einem erzählerischem Novum: der plötzliche Tod einer gut eingeführten Hauptfigur.

GAME OF THRONES - SEASON 1- TRAILER

Connect with HBO UK Online Find HBO UK on Facebook: https://www.facebook.com/ukhbo Follow @HBO on Twitter: https://twitter.com/HBO_UK Find HBO on Youtube: https://www.youtube.com/HBOsocial Find HBO UK Official Site: http://hbouk.com Check out other HBO Chann HBO UK

Black Mirror

(2011–) Geschichten, die aus heutiger Sicht utopisch anmuten, aber irgendwann passieren könnten: Hier sind Szenarien, die Ihnen kalte Schauer über den Rücken jagen. "Ich bin überzeugt, dass es so kommen wird", sagt Annabel Jones, die Produzentin der englischen Serie, die zunächst vom Sender Channel 4 und seit 2016 über Netflix abrufbar ist. Jones: "Wir sind keine Science-Fiction." Und genau das macht "Black Mirror" so beunruhigend. So schrecklich, dass es wahr sein könnte. Anspieltipp: "Nosedive" über Menschen, die anhand eines Social Rankings in der gesellschaftlichen Hierarchie aufsteigen, aber auch abstürzen können.

Black Mirror | Nosedive Featurette [HD] | Netflix

Upvotes from quality people mean a solid popularity arc and influencer access to the city's top spots. This episode & five more stories from Charlie Brooker are coming to Netflix October 21. Watch Black Mirror: https://www.netflix.com/title/70264888 SUBSCRI Netflix

Braunschlag

(2012) Nur Bobos und Hipster zieht es ins Waldviertel, alle anderen wollen eher von dort weg. Dieser bekümmernde Umstand zwingt den Bürgermeister Gerri zu einer radikalen Maßnahme, einem frei erfundenen Marienwunder. Genialer Plan, der allerdings einen Rattenschwanz an Verwicklungen nach sich zieht. "Braunschlag" ist Kult. Zu Recht.

BRAUNSCHLAG Trailer | Neue Serie mit Palfrader, Ofczarek, Rubey von David Schalko [OFFICIAL 2012] HD

BRAUNSCHLAG kaufen/ leihen auf WatchAUT: https://watchaut.film/oe-film/braunschlag-folge-1 Braunschlag DVD jetzt im HOANZL Shop: http://ow.ly/9565E Die Marktgemeinde Braunschlag an der tschechischen Grenze ist bankrott. Zwischen russischen Gläubigern und HOANZL

Girls

(2012–2017) Hannah, Marnie, Jessa und Shoshanna waren die räudigen Schwestern von Carrie Bradshaw aus "Sex and the City". Sie lebten die New Yorker Großstadtneurose unter 20-jährigen aus. "Girls"-Schöpferin Lena Dunham forderte ihr Publikum mit ungeschönten Bildern und Storys von jungen Beziehungs- und Sexerlebnissen heraus und wurde zur feministischen Ikone. Der Hass im Netz ließ nicht lange auf sich warten.

Girls - Season 1: Trailer - Official HBO UK

Girls Season 5 premieres February 22nd on Sky Atlantic. Buy Seasons 1-4 from Amazon UK: http://amzn.to/1TnHldB Download Season 1-4 from iTunes UK: http://apple.co/1Wrz3Ax Living the dream. One mistake at a time. Girls focuses on a group of 20-something wom HBO UK

House of Cards

(2013–2018) Das Original stammt aus Großbritannien, Netflix fand mit Kevin Spacey seinen idealen Bösewicht. Kritiker hielten die Figur des Zynikers Frank Underwood als US-Präsident im Weißen Haus für völlig überzogen. Dann kam Donald Trump. Danach sagten sie nichts mehr.

House of Cards | Series Trailer [HD] | Netflix

Frank and Claire Underwood pursue absolute power in Washington, battling everyone in their way, including each other. All Episodes Now Streaming SUBSCRIBE: http://bit.ly/29qBUt7 About Netflix: Netflix is the world's leading internet entertainment service w Netflix

Orange Is the New Black

(2013–2019) So schnell kann's gehen: Wegen einer bleden Gschicht landet die bis dahin untadelige Bürgerin Piper Chapman im Gefängnis. Sie lernt ihre Lektion, jede ist sich hier die Nächste, und doch sind Freundschaften möglich. Liebe, Leid, Lug, Trug, Gewalt, Verbrechen, große Gefühle und die schmerzliche Einsicht, dass in diesem System kaum jemand besser werden kann.

Orange Is The New Black - Season 1 - Official Trailer [HD]

From 'Weeds' creator Jenji Kohan, Orange is the New Black is a Netflix original series based on Piper Kerman's memoir about her year in a women's prison. All 13 episodes, exclusively on Netflix. Http://www.netflix.com Netflix Nederland & België

True Detective

(2014–) Woody Harrelson und Matthew McConaughey waten im tiefen Verbrechenssumpf und ringen nicht zuletzt mit sich selbst. So soll es sein! Leider erreichten die weiteren zwei Staffeln nicht annähernd dieses Niveau. Die nächste Chance hat Jodie Foster – ab 14. Jänner 2024 geht sie auf Mörderjagd nach Alaska.

True Detective - Season 1: Trailer - Official HBO UK

Buy Seasons 1-2 from Amazon UK: http://amzn.to/1RN9hre Download Seasons 1-2 from iTunes UK: http://apple.co/1XxCUgC A new drama series, True Detective focuses on Martin Hart (Woody Harrelson) and “Rust” Cohle (Matthew McConaughey), two detectives and former HBO UK

The Crown

(2016–) Mädchen- und Schicksalsjahre einer Königin. 1952 besteigt Elizabeth II. mit nur 27 Jahren den Thron und wird ihn bis 2022 nicht verlassen. Der Clan sorgte von Anfang an laufend für Skandale. Gut für Royal-Kenner Peter Morgan, der aus seiner Expertise ein berührendes Epos schuf und Netflix zu einer weiteren Landmarke im unendlich weiten Serienuniversum verhalf.

The Crown: Season 6 | Date Announcement | Netflix

The sixth and final season of The Crown is coming. Watch Part 1 from November 16th, Part 2 from December 14th. Inspired by real events, this fictional dramatisation tells the story of Queen Elizabeth II and the political and personal events that shaped her rei Netflix

Stranger Things

(2016–) Die 1980er-Jahre sind ausgebrochen, für Kinder kann das ganz schön unheimlich sein! Anfangs wurde die Kinderbande um Will Byers und Freakschwester El noch skeptisch beäugt, aber die Phase währte nur kurz. Inzwischen sind die Freunde im besten Teenageralter und haben Starstatus erreicht. Running Up That Hill!

Stranger Things - Trailer 2 - Netflix [HD]

99 out of a hundred times, the missing kid is with a parent or relative. What about the other time? A love letter to the supernatural classics of the 80's, Stranger Things is the story of a young boy who vanishes into thin air. As friends, family and local po Netflix US & Canada

Babylon Berlin

(2017–) Dieser Blick in die Vergangenheit lässt erschauern. Berlin in den Goldenen Zwanzigerjahren der Weimarer Republik am direkten Weg in den Abgrund. Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) kommt in die Stadt, um in einem Erpressungsfall zu ermitteln. Er wird in einen Strudel aus Korruption, Prostitution und Waffenhandel hineingezogen. "Babylon Berlin" hat inzwischen vier Staffeln, und keine einzige davon enttäuschte. Umso schlimmer, dass Sky Deutschland künftig fiktionale Eigenproduktionen einspart. Ob Koproduktionspartner ARD weitermacht, ist nicht klar.

BABYLON BERLIN | OFFICIAL TRAILER | ENGLISH SUBS | LUMIÈRE SERIES

BABYLON BERLIN binnenkort beschikbaar via LUMIERESERIES.COM Berlijn in de Roaring Twenties: een metropool voor mensen met talent en ambitie, in een drukte van jewelste. Het is BABYLON BERLIN. Maar onder het glinsterende oppervlak streven de verarmde massa's n Lumière Benelux

Cernobyl

(2019) Wie eine Katastrophe gesehen und nicht verhindert wurde.

Chernobyl (2019) | Official Trailer | HBO

On April 26, 1986, the Chernobyl Nuclear Power Plant in Ukraine, Soviet Union suffered a massive explosion that released radioactive material across Belarus, Russia and Ukraine and as far as Scandinavia and western Europe. Chernobyl dramatizes the story of the HBO

Wednesday

(2022) Die Heldenreise der finsteren Addams-Göre war das Adventgeschenk 2022 und erinnerte, wie gut es tut, Randgestalten zuzusehen, denen etwas gelingt, weil sie ihrer Linie treu bleiben – und seien sie noch so creepy. Wir brauchen das.

Wednesday Addams | Official Teaser | Netflix

Watch the official teaser for WEDNESDAY, an upcoming Netflix series from the imagination of Tim Burton. WEDNESDAY -- starring Jenna Ortega in the title role, alongside Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Gwendoline Christie, Christina Ricci and more -- is a sle Netflix

(Doris Priesching, 21.10.2023)