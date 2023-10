Am Sonntag 74 Jahre alt geworden: Michael Köhlmeier. IMAGO/Horst Galuschka

Mozarts 40. Symphonie? Hat ­Michael Köhlmeier als junger Mann vollkommen umgehauen. Er habe die Platte hundertmal abgespielt, bis sie "dahin" war und er sich die gleiche Aufnahme noch einmal gekauft habe: Jeden Ton habe er auswendig gekonnt und deren Abfolge doch nicht begriffen, Mozart habe ihm das "Unbegreifliche" gezeigt. So klingt es, wenn der Vorarlberger Autor von etwas begeistert ist. In seinem neuesten Bändchen Das Schöne – 59 Begeisterungen reiht er eine Schwärmerei an die nächste.

Aber nicht, ohne immer wieder auch einen Schritt aus der Überwältigung zurückzutreten. Vom Wunder, das Mozarts Musik darstellt, kommt Köhlmeier zum Pathos. Neben dem guten Pathos, das vom wahren Gefühl herrühre, macht er auch jenes andere, falsche, gefährliche aus. Pathos, weiß er, "ist ein Hund" und "lügt sehr oft". Pathetisches Gerede vom Vaterland beäugt er skeptisch. Wozu mag es dienen?

Kulturfahrplan und privater Kanon

Manche Aufsätze sind kaum mehr als Notizen, andere sind kleine Essays. Köhlmeier lobt Kultur als Möglichkeit, sich selbst besser zu begreifen. Am Sonntag 74 Jahre alt geworden, muss er es ja wissen! Die Lektüre gleicht einem Kulturfahrplan und privaten Kanon. Dass Homers Odyssee nicht fehlen darf, ist klar, auch Anna Karenina, Joseph Conrad, Hemingway, die Gebrüder Grimm, Wilhelm Busch, Samuel Beckett, die Donald-Duck-Übersetzerin Erika Fuchs begegnen einem. Persönliches fließt immer ein, Politik bricht sich zuweilen Bahn: Angesichts des Ukrainekriegs hat er ein "schlechtes Gewissen, weil ich ein Leben gelebt habe, in dem meine innigsten Gefühle Individuen galten", nicht einer Form von Gemeinschaft.

Köhlmeier ist keiner, der sich je um kritische, von Humanismus durchdrungene Wortmeldungen zu den Verhältnissen windet. Dichter seien nach dem Krieg in seiner Jugend "Garanten der Wahrheit" gewesen, so einer wollte er werden. Es mag manche nun herausfordern, wenn er sich über die Debatten um kulturelle Aneignung wundert. Was wäre die Alternative? "Die kulturelle Reinheit?" Der Reggae-Fan meint, die Kritik leite ihre "Legitimität aus dem schlechten Gewissen her, und es gibt allen Grund, wegen der kolonialen Vergangenheit ein schlechtes Gewissen zu haben; aber dieser Kampf beruht auf einem Missverständnis: Ein kulturelles Gut wird nicht weniger, wenn man es teilt."

Geschäftsmann Shakespeare

Dahinter, dass der Othello bei Shakespeare schwarz ist, sieht Köhlmeier weniger Rassismus, als er glaubt, "in der bunten Truppe des Theatermannes befand sich zu dieser Zeit ein Schwarzer, und dem hat er eine Rolle auf den Leib geschrieben – weil ein Schwarzer auf der Bühne damals eine Sensation war", die der Geschäftsmann Shakespeare gut brauchen konnte, "denn staatliche Subventionen gab es nicht".

Konsensfähiger ist vielleicht sein Faible für Youtube-Tutorials zur Reinigung von Dingen – die ihnen Würde zurückgibt. Eine Lektüre, die einlädt zu entdecken, neu zu sehen. (Michael Wurmitzer, 17.10.2023)