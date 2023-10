Was aus Israel berichtet wird, übersteigt die Grenzen des Vorstellbaren – wenn man das Glück hat, in einem Land zu leben, in dem Frieden herrscht. In diesem Bilderbuch wird ein kleiner Ausschnitt aus einem nicht näher benannten Kriegsgeschehen herausgenommen. Bereits vorne sind eine Kamera mit zerbrochenem Display und ein Blutfleck zu sehen. Der Ich-Erzähler ist Fotoreporter. Er wird zur Berichterstattung gerufen, als ein Schulbus beschossen wird. In den schwarz-weißen Bildern von Tobias Krejtschi ist meist nur ein Farbakzent zu sehen: der rote Basketballschuh am Fuß eines der verletzten Kinder. Genau so ein Schuh, wie ihn der Reporter seinem Neffen gerade erst geschenkt hat … Es bleibt offen, was aus dem Buben wird. Eine beklemmende Geschichte, die deutlich macht, wie hinter jedem Foto ein individuelles, zu oft tragisches Schicksal steht.

Das Buch wurde vom Team der STUBE für euch ausgewählt.

(14.10.2023)