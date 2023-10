19.40 REPORTAGE

Re: Hopfen und Malz verloren? – Europas Biere in Gefahr Hitze und Trockenheit schaden dem Hopfenanbau, Erträge gehen zurück. Wird Bier zum Luxusgut? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Die wunderbare Welt des Weingartens Weingärten bieten für eine große Zahl an Tier- und Pflanzenarten Lebensraum, gedreht hat Regisseur Franz Hafner in Niederösterreich in Göttweig und Baumgarten, in Südfrankreich (Vacquières) und in Deutschland in der Region Kaiserstuhl. Bis 21.05, ORF 2

Auch der Fuchs ist auf den Geschmack gekommen in Franz Hafners "Universum"-Doku über "Die wunderbare Welt des Weingartens", 20.15 Uhr in ORF 2. Foto: ORF/Franz Hafner

20.15 KULTURCLASH

Monsieur Claude und seine Töchter (Qu’est-ce qu’on a fait au Bon dieu?, F 2014, Philippe de Chauveron) Claude (Christian Clavier) und seine Frau (Chantal Lauby) wünschen sich für ihre Töchter französische, katholische Männer. Doch die jungen Frauen heiraten einen Muslim, einen Juden und einen Chinesen. In dem amüsanten Familienfilm werden Klischees zum Erzählprinzip. Bis 22.25, Kabel 1

20.15 DOKUMENTATION

Die USA und der Holocaust (1–3/6) Filmemacher Ken Burns dokumentiert die amerikanische Flüchtlingspolitik und ordnet die historischen Hintergründe und das Verhalten von Persönlichkeiten ein – vom US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt über die Fliegerlegende Charles Lindbergh bis hin zum Rabbi Stephen Wise. Bis 22.55, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Über Österreichs Positionierung im Nahostkonflikt. / Medien gegen den Vertrauensverlust. / Live im Studio ist Karoline Edtstadler, Ministerin für EU und Verfassung (ÖVP).

Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind heute Autor Daniel Kehlmann sowie Esra und Enes von EsRAP. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Hiobs Botschaften – Von Widerstandskraft und Resilienz Der Film porträtiert drei Menschen, die von ihren Hiobsbotschaften erzählen und wie sie es schafften, trotzdem Ja zum Leben zu sagen. Danach, ab 23.25, geht es um Die Lust, sich zu verändern. Bis 0.05, ORF 2

23.40 DOKUMENTATION

Mein Brieffreund in der Todeszelle Simon Christen hat Menschen porträtiert, die in der Schweiz leben und einen Brieffreund haben, der in der Todeszelle sitzt. Was hat sie dazu motiviert, einen solchen Menschen in ihr Leben zu lassen? Was gibt ihnen dieser Kontakt? Bis 00.10, 3sat

00.40 MAGAZIN

Tracks East: Tote sterben nicht – Kämpfen gegen Vergessen Obwohl der Krieg noch nicht beendet werden konnte, beginnen die Ukrainerinnen und Ukrainer mit der Aufarbeitung des Erlebten. Was macht das Gedenken im Kontext des Ukrainekriegs besonders? Bis 1.10, Arte