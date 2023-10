Sören Kneidl leiht den Figuren in einer One-Man-Show seine Stimme und bastelt die Szenen mithilfe gewitzter Tricks. Marcel Urlaub

Grün wird niemand, und in keinem Hals stecken Montagenägel. Frankensteins Monster feiert im Volkstheater in den Bezirken dennoch eine Auferstehung: Unter der Regie von Sören Kneidl wird aus Mary Shelleys Kultroman ein fulminantes Livehörspiel. Dazu braucht es nicht viel, nur einen Schreibtisch mit wenigen Utensilien: Mikrofone, ein Mischpult, zwei Musiker mit schwarzen Kapuzen (Bass: Robin Gadermaier, Schlagzeug: Lukas Böck) und Kneidl als Erzähler. Als würde man Zeuge einer Podcast-Aufnahme, spricht Kneidl den Text ein, nimmt rasante Charakterwechsel vor, arbeitet die Rollen vom Doktor bis zum Monster distinktiv heraus.

Das Rascheln eines Plastiksackerls wird zum Regengeräusch, das Wasser aus einer Plastikflasche zu den blubbernden und zischenden Flüssigkeiten in Frankensteins Labor – hier ist Vorstellungskraft gefragt! Dass man dabei ruhig einmal die Augen schließen darf, empfiehlt Lisa Kerlin eingangs. Frankenstein ist die erste Produktion unter Kerlins Leitung. Als "Wandertheater" durch 13 Bezirke will sie niederschwelliges Theaterprogramm liefern, was mit dieser Produktion direkt gelingt. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Originalvorlage fehlt, die Freude an den gewitzten Tricks, aus denen Kneidl seine Szenen bastelt, macht das aber wieder wett.

Auditives Erlebnis

Bass und Schlagzeug bringen ordentlich Wumms in die Bude (Ohrenstöpsel zur freien Entnahme!), das stört den Spielfluss aber nicht. Klug eingesetzt, erzeugen sie an den richtigen Stellen Spannung und sorgen für pointierte Lacher. Für das Konzept sind Kneidl, Böck und Gadermeier selbst verantwortlich, Bühnenbild und Kostüm üben sich in zurückhaltender Schlichtheit – das auditive Erlebnis steht im Zentrum des Abends. Mit Frankenstein gelingt eine erfrischende Inszenierung des popkulturellen Klassikers, die ohne Aktualisierung auskommt. (Caroline Schluge, 16.10.2023)