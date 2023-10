Die Vereinigten Staaten stecken mit der seit Jahrzehnten andauernden Opioid-Krise in einem gesamtgesellschaftlichen Dilemma, aus dem es kaum einen Ausweg zu geben scheint. Jährlich sterben mehr als 100.000 Menschen an einer Überdosis – im Schnitt alle fünf Minuten eine US-Bürgerin oder ein US-Bürger. Vor allem Bundesstaaten im mittleren Westen, etwa wie Ohio haben schwer zu kämpfen. Das menschliche Leid steht freilich im Vordergrund der Debatte, aber auch ein Blick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen macht unverblümt klar, wie groß das Problem ist.

Am Montag schlitterte Rite Aid, eine der größten Apothekenketten der USA in die Insolvenz. Der aus der Opioid-Krise resultierende Druck wurde zu groß. Hauptverantwortlich für den Insolvenzantrag sind mehr als 1.000 Klagen, mit denen Rite Aid wegen der illegalen Abgabe von Schmerzmitteln konfrontiert ist. Das Unternehmen, das 45.000 Menschen beschäftigt, hat Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt, um sich selbst sanieren zu können – dieses Verfahren schützt Unternehmen für eine gewisse Zeit vor dem Zugriff ihrer Gläubiger und erleichtert damit den finanziellen Neustart.

Rite Aid betreibt mehr als 2000 Filialen in 17 US-Bundesstaaten, ist aber deutlich kleiner als seine Konkurrenten wie Walgreens Boots Alliance und CVS Health. Die Apothekenketten sind neben den Pharmakonzernen im Zusammenhang mit der Schmerzmittelsucht vieler Amerikaner ins Visier des US-Justizministeriums geraten. REUTERS/Noah Berger

Großer Schuldenberg

Laut Unternehmensangaben seien knapp 3,5 Milliarden Dollar von Investoren für die Sanierung zugesichert. Einfach dürfte es dennoch nicht werden, denn neben den vielen Klagen wegen der Opioid-Krise kämpft Rite Aid mit einem 8,6 Milliarden Dollar hohen Schuldenberg, wie aus dem Antrag hervorgeht. Der Aktienkurs hat seit Jahresbeginn 80 Prozent verloren. Das Justizministerium hatte Rite Aid im März verklagt, bei der illegalen Ausstellung Hunderttausender Rezepte für süchtig machende Schmerzmittel, darunter auch Opioide, Warnsignale ("red flags") übersehen zu haben.

Rite Aid reiht sich in eine lange Liste prominenter Unternehmen, die wegen der Schmerzmittelkrise bereits in die Bredouille kamen. Die vielen Klagen abzuwenden und einen Vergleich zu erzielen kostete etwa die Apothekenkette CVS 5,3 Milliarden Dollar. Bei Walgreens waren es fünf Milliarden und bei Walmart 3,3 Milliarden. Der bisher größte US-Vergleich mit einem Umfang von bis zu 26 Mrd. Dollar betraf 2021 die Arzneimittelgroßhändler McKesson, AmerisourceBergen und Cardinal Health sowie den Medikamentenhersteller Johnson & Johnson. Doch die Zahlungen sind über viele Jahre gestreckt und stehen laut Kritikern in keinem Verhältnis zu den Kosten der Opioid-Krise.

Aggressives Marketing

In den Neunzigerjahren setzte die Pharmaindustrie auf aggressives Marketing und flutete mit extrem starken Schmerzmitteln den Markt, die von Ärzten in den USA verschrieben wurden wie Aspirin. In den USA hat die Opioid-Epidemie laut der Gesundheitsbehörde CDC in den vergangen zwei Jahrzehnten zu fast einer halben Million Toten geführt.

Eine zentrale Rolle spielt Purdue Pharma, der Konzern rund um die Milliardärsfamilie Sackler, mit dem Produkt Oxycontin – einem stark abhängig machenden synthetischen Opioid, das üblicherweise Krebspatienten bekommen. Purdue gilt als Auslöser der Gesundheitskrise. Eine Doku darüber auf Netflix namens Painkiller sorgt gerade für Aufsehen. 2019 meldete das Unternehmen als Teil eines geplanten Zehn-Milliarden-Dollar-Vergleichs Insolvenz an. Im aktuellen Verfahren hat die Familie einen neuen Vergleich über sechs Milliarden Dollar angeboten.

Die Krise reicht weit und betrifft auch Nicht-Pharma-Unternehmen. Beispielsweise den Unternehmensberater McKinsey, der beschuldigt wird, Produzenten wie Purdue Pharma geholfen zu haben, irreführende Marketingpläne zu entwerfen und den Verkauf zu steigern. Für zwei Vergleiche will McKinsey nun 230 Millionen Dollar bieten – zusätzlich zu 641,5 Millionen Dollar, die McKinsey bereits gezahlt hat, um die Forderungen der Generalstaatsanwälte der US-Staaten zu erfüllen. (Andreas Danzer, 16.10.2023)