Das Goethe-Denkmal an der Wiener Ringstraße im Jahr 2022 während eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen. imago images/SEPA.Media

Wien – Die Initiative StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt hat am Montag das Wiener Goethe-Denkmal mit ihren Flaggen verhüllt, als Aktion gegen Gewalt an Frauen, die "Ausdruck des tiefsitzenden Patriarchats" sei. Beinahe alle Denkmäler in Österreich würden diese patriarchale Männerherrschaft symbolisieren und zementieren.

Der männliche Blick

Laut den Aktivistinnen würde Goethes literarisches Schaffen die Geschlechterrollen des 18. Jahrhunderts widerspiegeln. Sein Werk könne als sexistisch interpretiert werden, da Frauen oft passiv oder idealisiert dargestellt werden. Die Gretchenfrage in "Faust" veranschauliche die moralische Doppelbindung, der Frauen in dieser Zeit ausgesetzt waren. Seine Statue sei ausschließlich ihm gewidmet, während die Frauen seiner Zeit in Vergessenheit geraten bzw. nur ihr vom männlichen Blick idealisiertes Abbild in Erinnerung bleibt, so die Pressemitteilung von StoP. (APA, 16.10.2023)