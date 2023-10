In aktueller Testversion lässt sich das Ganze über einen Parameter einschalten. Das ist zwar nicht trivial, macht aber den Weg für einen Desktop-Modus à la Samsungs DeX frei

Es ist eine verlockende Idee: Ein aktuelles Smartphone besitzt so viel Rechenkraft, dass es irgendwie naheliegend ist, dieses auch als Desktop-Ersatz zu verwenden – gerade wenn man unterwegs ist. Unter dem Namen DeX bietet Samsung ein solches Feature schon einige Zeit an. Wird ein entsprechendes Smartphone mit einem Monitor verbunden, wird dort dann das Geschehen in einem eigenen Desktop-Modus dargestellt. Ein Feature, das zwar bislang bei der breiten Masse nicht auf die ganz große Begeisterung stößt, auf das manche aber nicht mehr verzichten wollen.

Pixel 8 Pro und Pixel 8: Die Hardware erlaubt dieses Mal auch eine Bildausgabe via USB-C / Displayport Alternate Mode. Proschofsky / STANDARD

Plant Google Freigabe?

Hinweise, dass Google an einer ähnlichen Lösung für die Pixel-Smartphones arbeitet, gab es zuletzt vermehrt. Umso überraschender war, dass die neueste Hardwaregeneration, also Pixel und Pixel 8 Pro, die Bildausgabe über den USB-C-Anschluss erst recht wieder nicht ermöglicht. Dass sich aus dem Quellcode von Android ablesen lässt, dass Google dieses Feature erst vor wenigen Wochen deaktiviert hat, ließ rasch Spekulationen darüber aufkommen, dass sich diese Blockade aufheben lassen sollte. Genau das bestätigt sich nun.

In der aktuellen Beta für den nächsten Feature-Drop für Pixel-Geräte lässt sich die DispayPort-Ausgabe nämlich bereits nachträglich aktivieren. Darauf weist den STANDARD ein unter dem Pseudonym Freak07 auftretender Entwickler hin, zudem hat er auch auf X einen Videobeweis dafür geliefert. Von Haus aus ist das Ganze zwar noch nicht aktiviert, es reicht aber, einen einzelnen Parameter zu ändern, um die Bildausgabe zu ermöglichen.

Bevor die Begeisterung zu groß wird: Ganz so trivial, wie es klingt, ist das Ganze nämlich nicht. Es bedarf für diese Änderung nämlich der Root-Rechte. Trotzdem zeigt dies, dass Google aktiv an diesem Punkt arbeitet und diese Funktion leicht via Update nachgereicht werden könnte.

Abwarten und Mate trinken

Ob das auch tatsächlich kommt – und wenn ja: wann –, ist allerdings eine andere Frage. Ist doch der Desktop-Modus von Google derzeit noch recht simpel gehalten. Vor einem offiziellen Launch dieses Features würde man wohl auch diesen aktualisieren wollen, um mit DeX zumindest in den Grundzügen mithalten zu können.

Wie Freak07 aufgespürt hat, geht all das mit einer größeren Aktualisierung des Grafiktreibers für das Pixel 8 und Pixel 8 Pro einher. Google verwendet in der Beta nun die aktuellste Version des Treibers von ARM, dieser soll auch die Performance der Geräte weiter verbessern.

Ausblick

Der Pixel-Feature-Drop für Dezember dürfte aber auch sonst eine Fülle an Neuerungen für Pixel-Smartphones bringen. So sollen etwa beim Pixel 8 Pro bereits angekündigte Features wie "Video Boost" und "Zoom Enhance" nachgereicht werden. Ebenfalls bereits in den Betas enthalten ist die Möglichkeit, Pixel-Smartphones als Webcam für einen Computer zu verwenden. (Andreas Proschofsky, 16.10.2023)