Wer sein Handy aufladen, dabei aber auf das Ein- und Ausstecken von Kabeln verzichten will, der kann seit einigen Jahren auf Modelle mit Wireless Charging zurückgreifen. Hier sorgen zwei Spulen – eine im Smartphone und eine im Ladegerät – für Energieübertragung per Induktion. Mittlerweile werden auch hier schon recht hohe Übertragungswerte erreicht, die Verlustleistung liegt aber deutlich höher als bei Übertragung mit einem Kabel.

Dennoch soll das drahtlose Aufladen von heute nur ein Zwischenschritt sein, wenn es nach verschiedenen Unternehmen geht, die neue Lösungen entwickeln. In deren Vision soll es in Zukunft ausreichen, ein Gerät einfach nur in einen mit Wireless Power over Distance (WPoD) ausgestatteten Raum zu bringen, um es dort aufzuladen.

Ansätze dafür gibt es mehrere. Manche Firmen wollen die "Fernaufladung" ganz klassisch mit elektromagnetischen Wellen bewerkstelligen. Andere tüfteln an Lösungen mit Schall in nicht hörbaren Frequenzen, der den darauf abgestimmten Empfänger im Endgerät zur Energieerzeugung vibrieren lässt.

Infrarotlaser

Das israelische Start-up Wi-Charge hingegen setzt auf Infrarotlaser. Ein gebündelter Strahl aus Licht unterhalb des für Menschen sichtbaren Spektrums soll dabei auf eine Distanz von bis zu über neun Metern Energietransfer ermöglichen. Der "Wired"-Journalist Simon Hill, der sich selbst als "zunehmend skeptisch" gegenüber WPoD bezeichnet, konnte nun einen Prototyp bei sich zu Hause erproben.

Mittels Infrarotlaserstrahlen sollen sich alle möglichen Geräte und Sensoren kabelfrei mit Strom versorgen lassen. Wi-Charge

Eingebaut wurde der Sender des "Aircord" genannten Systems in die Decke seines Badezimmers von einem Elektriker. Ein Signallicht weist in grüner Farbe darauf hin, wenn der Sender bereit, aber nicht aktiv ist. Ein blaues Licht bei Sender und Empfangsgerät informiert über einen laufenden Ladevorgang. Das System kann auch ans heimische WLAN angebunden werden, worüber man dann darauf zugreifen und den Status ablesen und Einstellungen ändern kann.

Als Testempfänger dienen die Ladestationen zweier drahtloser Zahnbürsten, die mit einem 500-mAh-Akku und einem kleinen Photovoltaikfeld ausgestattet ist, auf das der Infrarotlaser fokussiert. Eine solche Übertragung läuft mit einem Leistungsmaximum von zwei bis drei Watt. Theoretisch soll ein Aircord-Sender bis zu 10 solcher Empfänger innerhalb seines 80-Grad-Sichtfelds versorgen können.

Fast problemloser Betrieb

Fünf Wochen lang hielt das System von Wi-Charge beide Zahnbürsten, die jeweils zweimal täglich benutzt werden, bei voller Ladung. Ein Nachteil dieser Umsetzung ist allerdings, dass eine direkte Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger nötig ist. Wird die Photovoltaikfläche verdeckt, schaltet sich der Laser ab. Ist die Sichtverbindung wieder gegeben, dauert es meist nur wenige Sekunden, ehe das Aufladen fortgesetzt wird. In seltenen Fällen dauerte die Erkennung über eine Minute. Aufpassen muss man freilich im Fall von Zahnbürsten, dass keine Zahnpastareste und dergleichen zum Hindernis werden.

Im Zentrum des Systems steht ein für Deckenmontage vorgesehener Sender, den es aber auch in einer Variante für Steckdosen oder Glühbirnenfassungen (E27) gibt. Wi-Charge

Das einzig gröbere Problem ergab sich in der ersten Woche, als die Übertragung einen Tag lang komplett ausfiel. Die Ursache wurde per Firmware-Update behoben, anschließend lief Aircord die folgenden vier Wochen bis zum Testbericht stabil.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Das System ist unauffällig, funktioniert automatisch, und man spart sich jeglichen Kabelsalat. Für Smartphones sei es aber noch nicht gut geeignet, da die Ladedauer bei einem Leistungsoutput von maximal drei Watt enorm lang wäre.

Wesentlich höherer Stromverbrauch

Es gibt aber auch einen klaren Nachteil: Stromverbrauch. Aircord dauerhaft laufen zu lassen verursachte laut Messung per smartem Schalter einen Verbrauch von sieben Watt, was sich pro Woche auf circa eine Kilowattstunde summiert. Hill maß gleichzeitig auch den Verbrauch von einem kabelgebundenen Ladegerät für zwei Zahnbürsten. Dieser kommt aufs Jahr hochgerechnet auf fünf Kilowattstunden, was wöchentlich knapp weniger als 0,1 Kilowattstunden sind.

Diese Werte sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Hill weist darauf hin, dass die Messung mittels der smarten Schalter nicht allzu genau sein dürfte. Und Wi-Charge betont wiederum, dass der Prototyp deutlich mehr Leistung benötigt als es ein fertiges Produkt, da das Testsystem stets im Vollbetrieb laufe und Telemetriedaten schicke.

Wireless Ception: Bei Wi-Charge arbeitet man auch an einem drahtlosen Ladegerät, das drahtlos geladen wird. Wi-Charge

Die kommerzielle Umsetzung, die sich nur einschaltet, wenn sie benötigt wird, soll laut Einschätzung des Unternehmens mit einem Fünftel der Leistung auskommen. Auch das wäre aber noch etwa doppelt so viel wie das kabelgebundene Ladegerät benötigt.

Die Leistung über einen Wert von ein paar Watt zu erhöhen ist generell eine große Hürde für alle Firmen, die solche Systeme entwickeln. Ein großer Teil der hineingesteckten Leistung geht bei Übertragung und Umwandlung als Abwärme verloren. Höhere Leistung könnte auch Implikationen in Hinblick auf die Sicherheit haben. Aircord wurde allerdings in den USA von der FDA und von UL und IEC in Großbritannien als "sicher unter allen Einsatzbedingungen" zertifiziert.

Erste Schritte in die "echte Welt"

Abseits von Zahnbürstenladegeräten hat sich Wi-Charge auch mit dem Unternehmen Alfred Smart Locks zusammengetan. Dieses verkauft das smarte Türschloss ML2, das nun optional mit einem Empfänger für drahtlose Stromübertragung ausgerüstet werden kann.

Edeka Wi-Spot Deployment

Wi-Charge

Das zeigt, dass Wireless Power over Distance langsam vom Konzept in die Wirklichkeit überführt wird, zeigt aber auch eine weitere Schwäche auf. Man braucht erst mehrere Geräte, die WPoD-Aufladung unterstützen, ehe sich die Anschaffung eines Senders überhaupt lohnt. Das sorgt für eine hohe Kostenhürde.

Gerade bei Handys scheint Wireless Charging, wie wir es kennen, also so schnell nicht vor der Ablöse zu stehen. Bei Wi-Charge hat man allerdings mitgedacht und arbeitet bereits am Protoyp eines Ladepads nach Qi-Standard, das nicht mehr an die Steckdose angehängt werden muss, sondern ebenfalls per Infrarotlaser betrieben werden kann. Testinstallationen gibt es auch schon im B2B-Setting, etwa zur Stromversorgung von kleinen Werbebildschirmen an Produktregalen bei der deutschen Supermarktkette Edeka. (gpi, 16.10.2023)