Liebe Leserin, lieber Leser,

auch in diesen Wochen suchen viele von uns nach Zerstreuung und da kommt der vielleicht wichtigste Blockbuster-Titel von Sony Playstation gerade recht. In "Marvel's Spider-Man 2" muss man das virtuelle New York vor zahlreichen Schurken beschützen. Ob der Titel hält, was er im Vorfeld versprochen hat, verrät unser ausführlicher Test.

Außerdem berichten wir über die nächste Generation an iPads, verraten wer den CEO Stuhl von Google Austria übernimmt und schreiben über das zunehmende Chaos an Fake-News bezüglich Gaza.

Das und mehr gibt es heute bei uns. Wir wünschen aufschlussreiche Lektüre!

"Marvel's Spider-Man 2": Wenn Heldentum zur Routine wird

Linux-Desktop Gnome will X11-Unterstützung vollständig streichen

20 Prozent aller Accounts, die über Gaza reden, sollen fake sein

Apple soll schon demnächst neue iPads vorstellen

Umstrittener Activision-CEO Kotick tritt 2024 ab, Vorfreude bei Angestellten

Maimuna Mosser ist die neue CEO von Google Austria