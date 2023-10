Die Künstlerfamilie hat mit Revuen und Filmen Unterhaltungsgeschichte geschrieben. Zu überprüfen in der Ausstellung "Showbiz made in Vienna" im Theatermuseum

Das sogenannte Madeira-Kleid aus Ernst Marischkas letztem "Sissi"-Film (1957) ist nachgeschneidert in "Showbiz made in Vienna" zu sehen. picture alliance / dpa Picture A

Mit den drei Sissi-Spielfilmen hat Ernst Marischka (1893–1963) einen der größten Exportschlager des Landes überhaupt geliefert. Der Rückgriff auf die imperiale Vergangenheit und die alpenländische Identität kam nach dem Krieg einer nationalen Wundheilung gleich – mit entsprechender Wirkung. Das von Romy Schneider geprägte Kaiserinnenbild wurde weltweit zur Ikone.

Ernst Marischka aber hat mitsamt seinem Bruder Hubert und einer ganzen, fünf Generationen umfassenden Familie noch weitaus mehr für die österreichische Unterhaltungskultur geleistet. Darüber gibt die neue Jahresausstellung Showbiz made in Vienna – Die Marischkas im Österreichischen Theatermuseum Auskunft. Die Marischkas waren in vielen Kunstsparten in der ersten Jahrhunderthälfte Strippenzieher: als Entwickler großer Ausstattungsrevuen und Singspiele, als Drehbuchschreiber, als Schauspielerinnen und Schauspieler, als Musiker, Produzenten und Regisseure.

Auch wenn die Brüder Hubert und Ernst Marischka namentlich im Vordergrund standen, habe doch ein ganzer Clan Anteil am Erfolg gehabt, betonen die Kuratoren Roland Fischer-Briand und Clara Huber – von der Ehegattin bis zu den Enkelkindern. Hubert Marischkas Urenkelin wird übrigens bei der Ausstellungseröffnung heute, Dienstag, singen.

Streit um "Sissy"

Der Parcours durch die Schauräume im ersten Stock ist überaus dicht. An den Wänden prangen Fotografien, Skizzen, Vertragsdokumente, Briefe, Plakate – jedes Stück für sich wert, genauer unter die Lupe genommen zu werden. Etwa die Korrespondenz zum Streit um die Rechte am "Sissi"-Stoff. Auch hochqualitative Faksimile-Alben liegen zum Durchblättern auf.

Mittig in den Räumen sind gegenständliche Exponate wie Memorabilien, Trophäen oder Kostüme gruppiert, darunter sowohl das von Romy Schneider im Film getragene Krönungskleid wie auch das nachgeschneiderte kanarigelbe Madeira-Kleid der gefeierten Bühnenbildnerin Gerdago (Gerda Gottschlich). Der von Museumsdirektorin Marie-Theres Arnbom – sie lässt ihren Vertrag bekanntlich mit Jahresende auslaufen – herausgegebene und in weiten Teilen mitverfasste Begleitband zur Schau widmet den aufstrebenden Bühnenbildnerinnen ab 1900 ein eigenes Kapitel.

Darstellerin im Kostüm des Stephansdoms. Wiener Baudenkmäler waren Teil der Ausstattungsrevue "Alles aus Liebe" im Neuen Wiener Stadttheater, 1927. d´Ora Arthur Benda

Showbiz made in Vienna ist keine "Sissi"-Schau, sondern feiert das Gesamtwerk der Marischkas. Die Ausstellung fußt wesentlich auf dem hauseigenen, nun erschlossenen Nachlass der Familie sowie jenem im Filmarchiv Austria. Dieses zieht im Dezember mit einer Marischka-Retrospektive nach.

Queere Clubkultur

Man könnte neidisch werden angesichts der in Szenenbildern festgehaltenen spektakulären Revuen, die Hubert Marischka als Direktor des Theaters an der Wien in den 1920ern verantwortete. Seine Innovation war der Einbau einer Drehbühne, die einen schnelleren, gar kinematografischen Schnitt ermöglichte. Für die Revue Alles aus Liebe (1927) im Neuen Wiener Stadttheater wurden gar 500 Kostüme geschneidert. Highlights dabei waren Tänzerinnen, die als Wiener Baudenkmäler kostümiert waren, etwa als Stephansdom (!) mit allen Kanten und Türmen. Diesem Spektakel setzt die Schau die Verkleidungskunst heutiger queerer Clubkultur (Rhinoplasty) gegenüber.

Übrigens: Alle Sissi-Filme feierten im Apollo-Kino Premiere, dem vormaligen Apollo-Theater. Es war die größte Varietébühne Wiens, auf der auch Mata Hari oder Charlie Chaplin auftraten. Ab 1929 wurde sie zum Kino mit heute zwölf Sälen. (Margarete Affenzeller, 17.10.2023)