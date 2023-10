Um die Banken im Land mit ausreichend Liquidität zu versorgen, flutet China das System mit Geld. Die Wirtschaft in China schwächelt, hinzu kommen neue US-Vorgaben für KI-Chips

Frisches Geld und weniger Zinsen – damit will China seine Banken schützen. Ziel ist es, die Wirtschaft wieder ordentlich anzukurbeln. REUTERS/FLORENCE LO

Die chinesische Zentralbank hat die Geldschleusen weit geöffnet und flutet das heimische Bankensystem mit frischem Geld. Um die Geldhäuser ausreichend zu versorgen, werden mittelfristige Kreditfazilitäten (MLF) im Wert von 789 Milliarden Yuan (rund 103 Milliarden Euro) bereitgestellt, teilte die Notenbank am Montag in Peking mit.

Da zugleich Kredite im Wert von 500 Mrd. Yuan an die Zentralbank zurückgezahlt werden müssen, pumpt sie unter dem Strich "lediglich" 289 Mrd. Yuan an frischem Geld in das Bankensystem – das ist die größte derartige Geldspritze seit fast drei Jahren. "Die Zentralbank möchte Liquidität bereitstellen, um den Stress auf dem Markt zu lindern", sagte Analyst Stone Zhou vom Finanzhaus UOB China.

In diesem Monat müssen zahlreiche chinesische Kommunen neue Anleihen auflegen, um ausstehende Verbindlichkeiten zu begleichen. Schätzungen zufolge könnte die Emission solcher Anleihen heuer mindestens eine Billion Yuan erreichen. Angesichts der anhaltenden Wirtschaftsflaute haben die Währungshüter den Banken bereits mehr Spielraum bei der Kreditvergabe eingeräumt. Die Währungshüter beschlossen im September, den Reservesatz für Geschäftsbanken (RRR) um einen Viertelprozentpunkt zu senken. Es war heuer bereits die zweite Senkung dieses Schlüsselsatzes. Die Zentralbank stützt damit die schwache Konjunktur: Je geringer der Zinssatz für Geschäftsbanken ist, desto mehr Spielraum haben die Institute zur Vergabe von Darlehen.

Die Konjunktur kommt jedoch insgesamt nicht so in Gang, wie von der Regierung in Peking nach der Aufhebung der strikten Corona-Restriktionen gegen Ende des vorigen Jahres erhofft. China leidet unter der schwachen Auslandsnachfrage, der Exportmotor stottert. Hinzu kommen eine steigende Arbeitslosigkeit und ein schwächelnder Konsum. Die Regierung hat bereits mehrere Konjunkturspritzen gesetzt – von der Ankurbelung der Nachfrage von Autos und Haushaltsgeräten über die Lockerung einiger Immobilienbeschränkungen bis hin zur Unterstützung des Privatsektors.

Embargo verschärfen

Die wirtschaftliche Lage in China dürfte aber weiter angespannt bleiben. Denn im Wettstreit um die weltweite Führung bei künstlicher Intelligenz (KI) wollen die USA ihr Embargo gegen China verschärfen. Hierzu sei eine Reihe von Maßnahmen geplant, um Schlupflöcher für die Lieferung spezieller KI-Chips in die Volksrepublik zu schließen, sagte ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Das Lieferverbot werde sich dann auch auf einige Prozessoren erstrecken, die derzeit noch nach China exportiert werden dürfen. Bei anderen müsse die Ausfuhr bei den Behörden angemeldet werden. Weiteren Insidern zufolge sollen die neuen Regeln im Laufe der Woche vorgestellt werden. Das zuständige US-Handelsministerium wollte sich zu dem Thema vorerst nicht äußern.

Die US-Regierung habe vor allem Produkte von Nvidia im Auge, fügten die Insider hinzu. Der führende Anbieter von KI-Chips entwickelte Sondervarianten für den chinesischen Markt, nachdem der Export seiner Vorzeigeprozessoren verboten worden war. Die Leistungsfähigkeit dieser Prozessoren ist in einigen Bereichen gedrosselt, um die Exportauflagen zu erfüllen. Bei anderen Aspekten sind sie mit den Modellen für den übrigen Weltmarkt auf Augenhöhe.

Mit den überarbeiteten Regularien wollen die USA sicherstellen, dass China nur Chips erhält, die vergleichsweise langsam miteinander kommunizieren. Dies sei für rechenintensive KI-Anwendungen wie ChatGPT ein wichtiger Punkt, da hier mehrere Tausend Prozessoren zusammengeschaltet werden müssen. (Reuters, bpf)