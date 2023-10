In Baku zeigte das ÖFB-Team nicht sein bestes Gesicht. Es reichte dennoch für einen Sieg und die Teilnahme an der Endrunde

Diese Herren lösten das Ticket. EPA/STRINGER

Alexander Schlager: Der Salzburg-Goalie musste in Halbzeit eins keinen Ball halten, war also vor allem mit den Füßen gefordert und tat beides mit Bravour. Die erste Bewährungsprobe für den 27-Jährigen folgte in der 59. Minute, als er einen Stangler im Niederlegen sicherte. Nichts zu tun, alles richtig gemacht.

Alexander Prass (bis 45.): Zweites Spiel von Beginn an für den Sturm-Kicker – und das als Linksverteidiger. Schob in der 10. Minute bei einer gefährlichen Kontersituation zurück, das steht auf der Habenseite. Wenig später sah er bei einem Angriff der Aseris über links gar nicht gut aus. Der 22-Jährige versuchte Intensität und Engagement zu zeigen, scheiterte aber vielleicht genau daran. Wirkte defensiv nicht immer sicher und offensiv nicht immer glücklich. Zur Pause war Schluss.

Maximilian Wöber: Der 25-Jährige verteidigte dieses Mal im Zentrum, rückte aus Personalnot in die Innenverteidigung. Kein Neuland für den Mann, der bereits in England, Spanien und den Niederlanden kickte. Wöber sollte auch am Spielaufbau positiv mitwirken, das tat er anfänglich auch, war dann aber in der Luft bedeutend besser als am Boden. Entschied sich in in der 39. Minute für ein Last-Minute-Tackling, das massiv in die Hose ging und Aserbaidschan fast eine Topchance ermöglichte. Stand im Schatten seines Pendants Lienhart, wurde mit Fortdauer der Partie besser, weil Aserbaidschan schlechter wurde.

Lienhart hatte defensiv vieles im Griff. REUTERS/AZIZ KARIMOV

Philipp Lienhart: Tat das, was er tun musste, und in Halbzeit eins sonst nicht viel. Der Freiburg-Legionär fing sich in Halbzeit zwei, sein Passspiel nach vorne gewann an Präzision und Wucht. Deckte sonst quasi alles weg, was es wegzudecken gab. Insgesamt der auffälligere der beiden Innenverteidiger.

Nicolas Seiwald: Musste den Rechtsverteidiger geben, kann das sicher auch, aber vielleicht nicht so gut wie das zentrale, defensive Mittelfeld. Auch er steigerte sich nach dem Pausentee, brachte das Pressing besser in den Gegenspieler und schwindelte sich auch immer wieder in den gegnerischen Strafraum.

Florian Grillitsch: Sollte mit seiner Übersicht ordnen, sollte mit seiner Ballbehandlung lenken und sollte mit seinem Spielverständnis für Überraschungsmomente und Öffnendes im Spielaufbau sorgen – und war dabei in der ersten halben Stunde so überraschend wie die 37. Wiederholung der elften Staffel "Rosenheim-Cops". Fing sich ein wenig, leitete einen Angriff gut ein, kam zu einer Torchance, aber ein richtig guter Ball in Halbzeit eins ist für einen Mann mit seinen Fähigkeiten sehr wenig. Trat in Halbzeit zwei in Erscheinung, als er einen Ball nach feiner Freistoßvariante aus drei Metern zwei Meter neben das Tor legte.

Xaver Schlager: Mag Frittatensuppe und leitete die erste Chance Österreichs ein. Der Leipziger war in Halbzeit eins an quasi allen torgefährlichen Szenen der Österreicher beteiligt, das waren nicht viele, aber immerhin. Rückte zur Pause auf die linke Abwehrseite und verwaiste dort ein wenig. Was nicht unbedingt an ihm lag.

Laimer fliegt. Aber der Ball kommt nicht im Tor unter. APA/ROBERT JAEGER

Konrad Laimer: Wirbelte in den Anfangsminuten, vergab nach 17 Minuten den großen Sitzer, als er den Ball am Tor vorbeilupfte. Der Bayern-Legionär lehnte sich in die Zweikämpfe, als wolle er beim Autodrom so richtig Schaden anrichten. Er lief viel, ließ aber auch immer wieder Genauigkeit vermissen. Der 26-Jährige rückte nach der Pause ins Zentrum, wo er sich offensichtlich wohler fühlte.

Romano Schmid (bis 45.): Der Werder-Mittelfeldzangler feierte sein Startelfdebüt und war dementsprechend bemüht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken, als Aktivposten in Erscheinung zu treten. Das war ihm keineswegs abzusprechen, und doch tauchte der Steirer mit Fortdauer der ersten Halbzeit immer weiter in die Bedeutungslosigkeit ab. Musste zur Pause draußen bleiben.

Florian Kainz (bis 45.): Ein Sprichwort aus Aserbaidschan besagt: Es ist unmöglich, zwei Wassermelonen in einer Hand zu halten. Hatte abgesehen von Eckbällen, die er trat, Probleme mit dem ersten Kontakt. Auch bei ihm waren das Bemühen und der Wille erkennbar, nur fügte auch er sich in die Zerfahrenheit und Ungenauigkeit der österreichischen Angriffe nahtlos ein. Seine beste Aktion fand der Kapitän des 1. FC Köln in der 26. Minute vor, als er eine Möglichkeit zum Abschluss schön verzögerte und auch abschloss, aber in einen Verteidiger pfefferte. Auch er durfte nach der Pause nicht mehr mitspielen.

Saša Kalajdžić (bis 82.): Mit einer Körpergröße von zwei Metern ein sogenannter Zielspieler, also ein Ziel des Angriffsspiels. Der Wolverhampton-Legionär arbeitete aber auch zurück und wirkte mit Fortdauer der ersten Halbzeit ein wenig so, als würde ihm der Geduldsfaden reißen: Kalajdžić ließ sich immer öfter fallen, versuchte sich in den Spielaufbau einzubauen, und da er aber nicht auf sich selbst flanken kann, fehlte er als Ziel. Bekam den Ball in der 17. Minute im Strafraum auf den Kopf. Fand immer besser in die Partie und ermöglichte zwei Topchancen als Assistgeber für Schlager (30.) und Baumgartner (50.). Über weite Strecken nicht ganz so sicher in der Ballsicherung, dennoch mit Impulsen in der Offensive.

Christoph Baumgartner (ab 46.): Der quirlige Leipzig-Legionär hätte fast die Gunst der Stunde nach dem 1:0 genutzt und nachgelegt. Sein Schuss nach einer der wenigen feinen Kombination der Österreicher wurde aber abgewehrt. Technisch auffallend stark, war gemeinsam mit Sabitzer und Wimmer die personifizierte Steigerung.

Eiskalt vom Elferpunkt: Marcel Sabitzer. REUTERS/AZIZ KARIMOV

Marcel Sabitzer (ab 46.): Rasante Minuten für den Dortmunder nach seiner Einwechslung: kaum im Spiel, schon beim Ausführen des Freistoßes, kaum den Freistoß getreten, schon beim Elferpunkt. Besorgte das 1:0 per Elfer und brachte Schwung, Übersicht und Überraschendes auf den Rasen. Sabitzer unterstrich auch seinen Wert in der Rückwärtsbewegung und Ballereroberung. Seinen Freistoß aus recht großer Distanz kitzelte der Goalie aus dem Eck. Insgesamt eine starke Partie.

Patrick Wimmer (ab 46.): Kam mit Tempo und ordentlich Rückenwind aus der Kabine, sein Abschluss in der 54. Minute wurde geblockt. Opferte für Tempo und Spaß am Ball manchmal seine Präzision, aber auch er sorgte für Unruhe in der gegnerischen Hälfte. Wimmer zeigte noch einmal während der Rudelbildung in der Nachspielzeit, dass man ihn bei einem Wickel gern auf der eigenen Seite hat.

Guido Burgstaller (ab 82.): Der Kärntner, wohnhaft in Wien, reiste quasi direkt von einer Hochzeit in der Steiermark nach Baku, Aserbaidschan. Verkörpert also wie wenige andere das Jetsetlife des Profifußballs. Ließ den Ball bei seinem ersten Kontakt per Bauchnabel abtropfen. Der Rapidler sah bei seinem Comeback zwei Gelbe Karten, was sein Comeback frühzeitig beendete. Teamkollege Sabitzer postete anschließend ein Foto von Burgstaller: "Legende".

Tural Bayramov: Hatte im Finish der Partie alle Zeit der Welt. Und doch blieb für einen kurzen Moment die Zeit stehen. Der Qarabağ-Legionär bekommt den Ball im Strafraum, eine Ballberührung mit links, noch eine mit links. Kein Gegenspieler weit und breit, nur mehr das neonfarbene Etwas vor sich, keine elf Meter mehr zum Tor. Der 22-Jährige schaut auf, jetzt ist der Moment gekommen, der Moment, der sie alle glücklich machen könnte. Bayramov zieht ab, er legt alles in den Schuss, der zwar noch die Stange streift, aber am Tor vorbeigeht. Und damit Österreichs EM-Ticket fixiert. (Andreas Hagenauer, 17.10.2023)