Das Haus, in dem Wadea Al-Fayoume mit seiner Mutter gelebt hat und in dem er am Samstag mit 26 Stichen getötet wurde. AP/Anthony Vazquez

Das freundliche Giebelhaus im Schatten zweier mächtiger Bäume wirkt wie ein Idyll. Auf Fotos sieht man eine Wiese, die zum Spielen einlädt. Vorne am Zaun blühen Herbstblumen. Doch am Wochenende wurde das dreigeschoßige Gebäude in einem überwiegend weißen Vorort südwestlich von Chicago zum Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens, das ganz Amerika schockiert und die wegen des Nahostkriegs angespannte Stimmung im Land weiter zu vergiften droht.

Aus Hass gegen Muslime hat hier nämlich nach Erkenntnissen der Polizei der Hauseigentümer einen sechsjährigen Buben mit palästinensischen Wurzeln getötet und dessen Mutter schwer verletzt. Insgesamt 26-mal stach der 71-Jährige mit einem Militärmesser auf Wadea Al-Fayoume ein. Der Mutter fügte er ein Dutzend Stiche zu. Dabei soll der Mann mehrfach gebrüllt haben: "Ihr Muslime müsst sterben." Beide Opfer, so die Polizei, seien wegen des Nahostkonflikts und ihres muslimischen Glaubens angegriffen worden.

Das Verbrechen ist nicht nur angesichts seiner Brutalität verstörend: Täter und Opfer kannten sich und hatten in der Vergangenheit offenbar ein gutes Verhältnis. Die inzwischen geschiedenen Eltern des Kindes waren vor einem Jahrzehnt aus Gaza und dem Westjordanland in die USA gekommen.

Baumhaus für das spätere Opfer

Die Mutter mietete mit ihrem in Amerika geborenen Sohn vor zwei Jahren die Wohnung im Haus des 71-Jährigen an. Der soll laut Washington Post für den Buben ein Baumhaus gebaut, ihn in seinem Swimmingpool baden lassen und mit Spielzeug beschenkt haben. Vor einigen Tagen soll sich der Mann dann nach Zeugenberichten stark verändert haben und feindselig geworden sein. Er hat sich bislang gegenüber den Ermittlern nicht geäußert.

Wadea Al-Fayoume hat vor kurzem seinen sechsten Geburtstag gefeiert. via REUTERS/CAIR

Landesweit löste die Tat Entsetzen aus. Präsident Joe Biden erklärte, er und seine Frau Jill seien erschüttert. Die Familie von Wadea habe in den USA "das gesucht, was alle suchen: einen Zufluchtsort, um in Frieden zu leben, zu lernen und zu beten". In einem offiziellen Statement des Weißen Hauses fügte Biden hinzu: "Als Amerikaner müssen wir zusammenkommen und Islamophobie und alle Formen von Fanatismus und Hass zurückweisen. Es gibt in Amerika keinen Platz für Hass auf andere Menschen."

Tatsächlich hat sich seit dem Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel und den Gegenschlägen der Israelis auf den Gazastreifen der Ton der öffentlichen Auseinandersetzung in den USA weiter verschärft. Es gab mehrere Fälle von Vandalismus und Bombendrohungen sowohl gegen Synagogen wie gegen Moscheen. Vertreter von jüdischen und muslimischen Interessengruppen beklagen Hassbotschaften und eine gefährliche Eskalation in der Rhetorik. "Diese Atmosphäre hat ein Monster aus einem normalen Mann gemacht, der einst ein Baumhaus gebaut hat", sagte Ahmed Rehab von der muslimischen Organisation Council on American-Islamic Relations.

Erinnerungen an 9/11

In den USA leben rund vier Millionen Muslime. Die aktuelle Lage erinnert viele von ihnen an die Wochen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, als muslimische Amerikaner kollektiv angefeindet und für die Taten mitverantwortlich gemacht wurden. Allerdings haben nach dem mutmaßlichen Hassverbrechen von Chicago prominente jüdische Politiker sehr schnell ihre Solidarität mit Musliminnen und Muslimen zum Ausdruck gebracht.

So erklärte der demokratische Abgeordnete Brad Schneider, der den Bundesstaat Illinois im Repräsentantenhaus vertritt und zugleich einer der exponiertesten jüdischen Parlamentarier ist: "Das ist furchtbar. Wir dürfen das Böse nicht gewinnen und Hass in unsere Gesellschaft sickern lassen. Jedes Kind in Amerika – ganz gleich, ob es Muslim, Jude, Christ, Hindu oder etwas anders ist – hat es verdient, hier in Frieden aufzuwachsen und zu leben." (Karl Doemens aus Washington, 16.10.2023)