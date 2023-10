Vorführung des Kampfpanzers Leopard 2A4 in der Hessen Kaserne in Wels.

Vorführung des Kampfpanzers Leopard 2A4 in der Hessen Kaserne in Wels. APA/HELMUT FOHRINGER

Allentsteig – Ein Unfall mit einem Kampfpanzer "Leopard" auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig (Bezirk Zwettl) im Waldviertel hat am Montagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Das Kettenfahrzeug des Panzerbataillons 14 aus Wels war nach Bundesheer-Angaben kurz vor 17:00 Uhr "aus bisher unbekannten Gründen" im Bereich Seebrücke von der Straße abgekommen und über eine Böschung gestürzt. Laut Sprecher Michael Bauer waren vier Soldaten an Bord.

Bei dem Unfall kam ein 24-jähriger Berufsunteroffizier aus Oberösterreich ums Leben. Die drei anderen Uniformierten, ein weiterer Berufsunteroffizier und zwei Grundwehrdiener, wurden leicht verletzt und ins Landesklinikum Horn gebracht. Die Unfallkommission des Militärkommandos Niederösterreich war am frühen Abend auf dem Weg nach Allentsteig, um einerseits abzuklären, wie es zu dem Unfall kommen konnte und zweitens, ob gegen Vorschriften verstoßen wurde. Bisher gebe es dazu keinerlei Vermutung, so Bauer gegenüber dem STANDARD.

"Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen unseres Kameraden", schrieb Bundesheer-Sprecher Bauer auf X (vormals Twitter). Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückte den Angehörigen via X sein Beileid aus. “Meine Gedanken sind bei der Familie und den Freunden des verstorbenen Soldaten. Es ist ein trauriger Tag für das Bundesheer. Die Betroffenen erhalten seitens des Bundesheeres jegliche Unterstützung und Betreuung", wird Verteidigungsminister Klaudia Tanner in einer Aussendung des Bundesheeres zitiert.

Die Soldaten des Panzerbataillons 14 waren laut Bundesheer-Sprecher die dritte Woche am Truppenübungsplatz in Allentsteig. Sie sind im Juli eingerückt. Zuletzt ist am 5. Juli 2012 ein Berufssoldat bei einem Unfall mit einem Schützenpanzer tödlich verunglückt – ebenfalls am Truppenübungsplatz Allentsteig. (red, APA, 16.10.2023)