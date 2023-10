Freiwillige Helferinnen und Helfer schnüren in Tel Aviv Hilfspakete für jene, die ihr Zuhause verlassen mussten. AFP/GIL COHEN-MAGEN

"Ich bin eine unbelehrbare Optimistin", sagt Tzivia Guggenheim, während sie den langen Gang des Kommandozentrums entlanggeht. Bevor die Hamas Israel überfiel, gingen hier, in dem zentral gelegenen Neubau in Westjerusalem, Filmstudierende aus und ein. Heute wird von hier aus eine riesige Armee an Freiwilligen dirigiert, die an mehreren Fronten kämpfen: Sie versorgen Soldaten in den Basen, Überlebende der Massaker, Angehörige der Opfer und Evakuierte, aber auch Palästinenser in Ostjerusalem, die sich aus Angst vor Racheakten nicht aus dem Haus trauen.

Alle fünf Etagen des Gebäudes sind Teil einer gigantischen Hilfsmaschinerie, die von ein paar Dutzend Aktivisten des Studierendenprotests am Laufen gehalten wird. Noch vor zwei Monaten gingen sie gegen die Regierung auf der Straße, heute übernehmen sie staatliche Aufgaben – und orchestrieren das Zusammenspiel von mindestens 4.000 Freiwilligen im Großraum Jerusalem.

"Eine riesige Sauerstoffmaske"

"Die Hamas hat gezeigt, zu welchen Gräueln Menschen fähig sind", sagt Tzivia. "Wir zeigen, wie viel Gutes aus den Menschen kommen kann." Sie tue das auch sich selbst zuliebe: Säße sie zu Hause, würde die Welle an Angst und Sorge um die Freunde an der Front sie ersticken. "Was wir hier tun, ist eine riesige Sauerstoffmaske für uns und andere."

Tausende Anfragen langen hier jeden Tag ein. Soldaten, die eine Mitfahrgelegenheit brauchen, um an die Front zu gelangen. Angehörige, die zum Begräbnis müssen, Familien, die dringend Essen oder Medizin brauchen. An langen Tischen sitzen Schüler wie auch Pensionisten an Laptops und matchen die Anfragen mit Freiwilligen, die Fahrtendienste anbieten. "Es ist unglaublich, wie viele Leute sich von einem Tag auf den anderen zu Taxifahrern erklärt haben", sagt Tzivia.

Gespendete Schuhe bei der Sammelstelle. sterkl

Viele der Freiwilligen haben selbst Angehörige in den Hamas-Massakern verloren. Sie bringen warmes Essen zu den Evakuierten aus dem Süden, die nun in Hotels und Privatunterkünften untergebracht wurden. Palästinenser arbeiten ebenfalls mit, erzählt Tzivia. "Ich glaube fest an Koexistenz und will mir das auch in Zeiten, in denen niemand mehr an Frieden glaubt, nicht nehmen lassen."

Die 24-Jährige und ihre Mitstreitenden waren führende Aktivisten der Protestbewegungen, die gegen den Justizcoup der Regierung auf die Straße gegangen waren. "Wir wurden von der Polizei mit Wasserwerfern attackiert, auf Asphalt geschleift, festgenommen. Das hat uns zusammengeschweißt", sagt Tzivia. "Ich glaube, die neun Monate Protest haben uns dafür ausgebildet, was wir hier tun."

Binnen einer Woche wurde hier eine Struktur geschaffen, die so manches mittelständische Unternehmen in Europa erblassen ließe. "Das hier ist unsere Personalabteilung", sagt Tzivia und zeigt auf einen Tisch mit 13 Freiwilligen, die an Computern und Telefonen sitzen und nichts anderes tun, als den Schichtplan für den nächsten Tag zu erstellen. Das ist einigermaßen komplex. Die tausenden Freiwilligen sind in eine Matrix an Teams unterteilt.

Die Freiwilligen Yotam Tal und Tzivia Guggenheim. sterkl

Ein Team nimmt Unterkunftsangebote entgegen, die von Hotels, Privaten, aber auch Immobilienfirmen kommen. Ein weiteres Team matcht diese Angebote mit Anfragen bedürftiger Familien und den jeweiligen Bedürfnissen – von koscherer Küche bis zu barrierefreiem WC. Ein Team betreut die Hotline für psychische Versorgung und vermittelt Bedürftige mit den vielen freiwilligen Psychologen des Netzwerks. Jenes Team, dem Tzivia angehört, trifft die strategischen Entscheidungen für das Hilfszentrum: "Unser Ziel für diesen Ort ist, dass er irgendwann schließen kann."

Weiterhin ein "Lefty", ein Linker

Yotam Tal, einer der Freiwilligen im Medienteam, hat zwei Freunde im Massaker verloren. "Wir alle brauchen Kanäle, um das Grauen zu verarbeiten", sagt er. "Ich habe heute zwei Soldaten an die Front im Norden gebracht." Yotam bezeichnet sich als "Lefty", als Linker. Der Terror der Hamas ändert daran nichts. "Wenn der Krieg vorbei ist und wir die Hamas besiegt haben, müssen wir uns den schwierigen Fragen widmen: Wie schaffen wir es, den Fundamentalismus auf jüdischer Seite zu bewältigen?"

Die Freiwilligen kümmern sich auch um sich selbst. Einmal pro Tag wird ein Hörsaal der Akademie von einem Künstler, einer Band bespielt, um inmitten des Kriegsalltags Ablenkung zu bieten. Im Nebengebäude des Hilfszentrums steht ein Raum für seelische Gesundheit allen Freiwilligen offen.

"Ich staune noch immer, wie viel wir in wenigen Tagen auf die Beine gestellt haben", sagt Tzivia. "Das ist Israel: Wenn etwas passiert, kriegen wir unsere Ärsche hoch und packen an. Wir haben das in der Protestbewegung gesehen. Und wir sehen es jetzt." (Maria Sterkl aus Jerusalem, 17.10.2023)