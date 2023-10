Eine Veranstaltung: Blickfang

Die "Blickfang" feiert heuer ihren 20. Geburtstag. Blickfang Messe

Sie wird 20 Jahre alt, eigentlich unglaublich. Die Messe Blickfang, 2003 in Stuttgart gegründet und mittlerweile in einige Städte expandiert, gehört sie auch für viele in Wien fix zum Herbstprogramm. Hier kann man die Erzeugnisse kleiner Unternehmen erstöbern – wie die unkonventionellen, grafischen Möbelstücke der Architektin Marie-Theres Genser, die mit ihrem Unternehmen Mariedares zum ersten Mal auf der Blickfang ausstellt. Der thematische Schwerpunkt der im Mak stattfindenden Messe liegt heuer auf Tschechien. Unter den 20 Herstellern lassen sich beispielsweise Möbel von Polstrin, Glasdesign von Penosze und Seidentücher von Silky Gang entdecken.

blickfang.com, bis 22. 10.

Ein Podcast: Kaiser & Schmarrn

Zugegeben, wer im tirolerischen Dialekt nicht geübt ist, mag den kulinarischen Podcast Kaiser & Schmarrn am Anfang als gewöhnungsbedürftig empfinden. Schließlich wird hier richtig Tirolerisch geredet. Neben lokalen News für Kulinarikinteressierte gibt es dort auch Interviews mit Gästen zu hören, die vorwiegend aus Tirol stammen. Das macht das Ganze sehr sympathisch, und die Interviewten erzählen – in der Sprache der Kindheit redet es sich halt leichter – sehr persönlich und offen von ihren Karrieren. Darunter befinden sich so Schwergewichte wie der an der Algarve kochende Hans Neuner, der in New York lebende Spitzensommelier Aldo Sohm oder auch der aus London nach Tirol zurückgekehrte Johannes Nuding.

Ein Social-Media-Trend: Wimpernlifting

Es sieht etwas brutal aus, tut aber nicht weh: Meine Wimpern werden auf einem Silikonpad streng nach oben gestrichen und geklebt. Dann trägt meine Kosmetikerin verschiedene Lotionen auf. Nach ca. einer halben Stunde Einwirkzeit ist es vollbracht: die Dauerwelle für die Wimpern.

Das sogenannte Wimpernlifting trendet schon länger auf Social Media. Für den perfekten Wimpernaufschlag legen Userinnen daheim gerne selbst Hand an. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn die chemischen Lösungen sollten keinesfalls ins Auge geraten. Mein Tipp also: einen Mädelsabend veranstalten und den Trend mit gegenseitiger Hilfe ausprobieren – oder gleich zum Profi gehen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Eine Serie: Lupin auf Netflix

Omar Sy als Meisterdieb Assane Diop. Emmanuel Guimier/Netflix

Auch im dritten Teil von Lupin geht es wieder ums Fladern, Tricksen und Verkleiden. Aber auch um einen Neubeginn, den der stilvolle Einbrecher und Meistertäuscher Assane Diop anstrebt. Dieser kehrt nach dem Ende des zweiten Teils nach Paris zurück, klaut gleich einmal eine riesige schwarze Perle, während ihn die Masse als Helden feiert. Auf den Klunker haben es freilich auch andere abgesehen, und so geht abermals ein facettenreiches Abenteuer samt fingiertem Tod, entführter Mutter, ziemlich unzimperlichen Ganoven und den Gefühlen zu seinem Sohn Raoul und seiner Ex-Frau Claire los. Der dritte Teil tröstet über die Ausgefranstheit des zweiten hinweg. Abermals wunderbar: Omar Sy als Meisterdieb Assane Diop.

auf Netflix

Mode von Florentina Leitner ersteigern

Florentina Leitner hat sich für eine Kollektion mit dem Dorotheum zusammengetan. Tom Callemin

Für die "Vogue" ist sie die "vielversprechendste Newcomerin" Österreichs: Modedesignerin Florentina Leitner, Absolventin der Königlichen Akademie der schönen Künste in Antwerpen, machte sich 2021 mit ihrem eigenen Label selbstständig. Nun hat sich die gebürtige Mödlingerin mit dem Dorotheum zusammengetan. Leitner ließ sich für 21 Looks von Gemälden Alter Meister inspirieren. Ausgangspunkt ihrer Entwürfe: Stoffe, bedruckt mit Kunstwerken, die im Dorotheum versteigert wurden, etwa von Melchior de Hondecoeter, Hans Makart oder Giovanni Boldini. Initiiert wurde die Kooperation von Künstler Klaus Pobitzer. Die Entwürfe werden am 2. November im Rahmen einer Online-Auktion versteigert.

Website Dorotheum: Die Looks von Florentina Leitner

Fotoausstellung "Treasure"

Mario Kiesenhofer, "Lil Autotune", aus der Serie "Treasure", 2023. Mario Kiesenhofer

Mario Kiesenhofer zeigt ab 25. Oktober seine erste institutionelle Solo-Ausstellung im tresor des Bank Austria Kunstforum Wien. Im Zentrum seiner Arbeit steht seit einigen Jahren die Beschäftigung mit queeren Räumen und deren Sichtbarkeit. Im Fokus seiner neuen Fotoserie stehen Porträts der queeren Rave-Szene in Ost-Europa, mit Schwerpunkt auf Warschau: DJs, Dancefloors, Drag-Performances, Club-Szenen und Raves sind die ausdrucksstarken Plattformen einer aktiven Widerstandsbewegung, die sich feiernd um die Anliegen der LGBTQIA+- Community bemüht. Getaucht in buntes Licht spiegeln Mario Kiesenhofers Aufnahmen eine Partykultur wider, in der die Techno-Szene der 1990er-Jahre ein Revival erlebt und gleichzeitig einen widerständigen und politischen Anspruch erhebt.

Die Ausstellung "Treasure" wird am 24.10. um 19:30 Uhr eröffnet und ist vom 25.10.2023 bis 14.01.2024 im tresor des Bank Austria Kunstforums zu sehen.

(RONDO, 20.10.2023)