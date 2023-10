Er gehört zu den ganz großen Nummern seines Metiers. Jean-Claude Ellena darf mit Fug und Recht als Starparfümeur bezeichnet werden. Er hat Duftklassiker wie Terre d’Hermès oder Eau Parfumée au Thé Vert kreiert. Sein Stil lässt sich als einfach, klar und modern beschreiben. Umso überraschender kommt seine neueste Kreation für die Editions de Parfums Frédéric Malle daher. "Ich habe schon oft mit Gewürzen gearbeitet, die ich als kalt bezeichne: Kardamom oder Pfeffer zum Beispiel. Ich habe dann Frédéric gesagt, dass ich diesmal gerne mit warmen Gewürzen arbeiten würde. Das ist normalerweise nicht meine Art, aber ich wollte mal etwas Sinnlicheres machen."

Dabei herausgekommen ist Heaven Can Wait mit Gewürznelke, Piment und Karottensamen. Der Duft ist so etwas wie ein olfaktorischer Rückzugsort, er soll die Intimität privater Räume evozieren. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Jean-Claude Ellena und Frédéric Malle, der regelmäßig die besten "Nasen" der Welt einlädt, Parfums für seine Edition zu kreieren. Die beiden haben schon fünf Düfte gemeinsam umgesetzt. Sie wirken vertraut und amikal bei der Präsentation von Heaven Can Wait in Paris. Mit 76 beziehungsweise 61 Jahren könnte man Ellena und Malle als alte Hasen bezeichnen. Klar, sie kennen die Welt der Düfte seit langem wie ihre Westentasche, aber haben sie noch ein Gespür dafür, was die Branche aktuell und in Zukunft umtreibt?

Jean-Claude Ellena (li.) war von 2004 bis 2015 Hausparfümeur bei Hermès. Seit 2019 ist er Chef der Duftkreationen von Le Couvent Parfums. Frédéric Malle betreibt sein eigenes Nischenduft-Label, für das die namhaftesten "Nasen" der Welt Parfums kreieren. Editions de Parfums Frédéric Malle

STANDARD: Monsieur Ellena, innerhalb kürzester Zeit hat eine technologische Innovation die ganze Welt auf den Kopf gestellt und so gut wie jede Branche verändert. Die Rede ist von künst­licher Intelligenz (KI). Wird sie in Zukunft auch Parfums komponieren und Ihren Beruf obsolet machen?

Jean-Claude Ellena: Ohne Zweifel wird KI auch die Welt der Parfums nachhaltig verändern. Aber sie wird niemals kreativ im engeren Wortsinn sein, weil eine künstliche Intelligenz immer nur auf Bestehendes zurückgreifen kann und nichts Neues erfindet. Es ist immer nur ein Konglomerat von historischen Referenzen. Da kommt nicht mehr als Durchschnitt raus.

Frédéric Malle: Ich bin ganz anderer Meinung!

Ellena: Ach ja? Ich bin ganz Ohr, erzähl …!

Malle: Es gab Versuche einer großen Aromastoff-Firma, Formulierungen für Duschgels von einem großen Computer komponieren zu lassen. Darin war er zwar extrem schlecht. Was er jedoch gut beherrschte, waren kreative Ansätze. Er hat nämlich Aromen kombiniert, an die zuvor niemand gedacht hatte.

Ellena: Ist das schon kreativ? Kreativität bedeutet für mich, Entscheidungen zu treffen. Und das kann der Mensch besser als ein Computer. Die KI kann von mir aus Vorschläge machen, aber welche davon etwas taugen, muss ein Parfümeur entscheiden.

Malle: Ja das stimmt. Man muss eine Perspektive einnehmen können. Darum habe ich meine Kinder immer dazu ermutigt, sich mit Philosophie oder Geschichte zu beschäftigen. Dinge beurteilen zu können wird den Menschen vorbehalten bleiben. Der Computer wird zu einer Art Assistent.

STANDARD: Heute werden, zumindest im Massensektor, Entscheidungen in Sachen Duftkompositionen aufgrund von Statistiken aus der Marktforschung getroffen.

Ellena: Massenmarkt will halt alle zufriedenstellen. Aber mehr als "nette" Parfums kommen dabei nicht heraus.

STANDARD: Wobei wirklich neue Parfums kommen ohnedies eher selten heraus. Die großen Marken scheinen hauptsächlich auf Interpretationen bestehender Düfte, sogenannte Flanker, zu setzen. Traut man dem breiten Publikum zu wenig zu?

Malle: Die großen Marken investieren in einen Namen und ein Image. Sie versuchen Aufmerksamkeit zu generieren und auf dieser Welle so lange wie möglich zu surfen. Darum gibt es so viele Interpretationen bestehender Parfums. Einen komplett neuen Duft zu lancieren würde nämlich bedeuten, den gesamten Prozess noch mal von null an zu beginnen, das ist teuer und aufwendig. Die Geschichte des Chanel-Duftes Égoïste illustriert das Thema ganz gut. Chanel hatte eine Art Nischenduft, der wurde hausintern kreiert, und alle liebten ihn. Somit wurde er 1987 in kleinem Maßstab lanciert. Er hieß Bois Noir. Bei Chanel sah man großes Potenzial in dem Parfum, das man ausschöpfen wollte. Man rollte das Ganze größer aus, doch anscheinend war der Duft zu spezifisch, zu komplex. Die breite Masse mochte ihn nicht. Nun hatte Chanel aber schon viel in Werbung investiert, also veränderte man die Komposition und brachte ihn etwas später als Égoïste noch mal heraus. Es wurde ein kommerzieller Duft. Somit war das Investment nicht verloren.

Ellena: Zu der Entstehung von Bois Noir gibt es eine lustige Geschichte. Parfümeur François Demachy, damals für Chanel tätig, wurde von seinem Chef, einem wahren Lebemann, angeblich so gebrieft: "Mach mir ein Parfum, das mir eine Erektion gibt und mich alle Frauen verführen lässt" (lacht).

Malle (lacht auch): Ach wirklich? Das wusste ich nicht.

Ellena: Was ich auch interessant finde: Bois Noir wurde auf Basis des Duftes Bois des Îles von 1926 kreiert. Dieser enthielt viel Ylang-Ylang-Blüte. Während der Duft in den Zwanzigerjahren beliebt war, galt er in den Achtzigern als altmodisch. Demachy ließ ihn bei Bois Noir also weg. Ich finde es immer ein bisschen albern, aber es ist unbestritten so, dass es auch bei Aromen gewisse Trends gibt.

Der neue Duft von Jean-Claude Ellena für die Editions de Parfums Frédéric Malle enthält Gewürznelke, Piment und Karottensamen. Editions de Parfums Frédéric Malle

STANDARD: Welche erwarten uns denn in Zukunft?

Ellena: Ich glaube, dass die Gartennelke wieder kommen wird. Lange Zeit war das Aroma unbeliebt, aber ich finde es sehr schön, und es wird ein Revival erleben. Aktuell sind aber noch zuckersüße Düfte im Trend.

Malle: Ja, aber leider sind die meisten davon äußerst uninteressant. Sie erinnern mich an den Zuckerersatz in Diätlimonaden. Dabei wäre es durchaus möglich, ein komplexes, schönes Zuckerparfum zu komponieren.

STANDARD: Gute Parfums werden oft kopiert. Es scheint immer mehr Duftzwillinge zu geben?

Malle: Es sollte Copyrights für Parfums geben, aber das wird ein Ding der Unmöglichkeit sein. Man kann vielleicht eine Formel schützen lassen, aber wenn man die leicht adaptiert, riecht das Ergebnis trotzdem recht ähnlich. Ist aber kein Verstoß mehr gegen das Copyright. Wir versuchen dem Problem zu entgehen, indem wir sehr teure Grundmaterialien verwenden. Die können sich die Firmen, die Duftzwillinge machen, nicht leisten. Aber auch in unserem Segment gibt es viele Parfums, die sich stark an die Düfte meiner Edition anlehnen. Es ist halt einfach, etwas nachzumachen, anstatt etwas Eigenes zu kreieren. Aber eine schlechte Angewohnheit ist es trotzdem. Ich finde das armselig. Und wenn man mich schon kopiert, dann bitte ordentlich! Manchmal kommen die Leute sogar zu mir und sagen mir, sie hätten es niemals ohne mich geschafft, als sei das ein Kompliment. Dabei verabscheue ich sie dadurch nur mehr. Die Copycats haben aber auch einen positiven Effekt: Sie kreieren einen Trend. Davon profitiert dann auch das Original. (RONDO, Michael Steingruber, 20.10.2023)

