So manche werden sich noch an den kabarettreifen Auftritt eines österreichischen Landwirtschaftsministers erinnern, der einst vor versammelter Presse mit resoluter Stimme verkündete, dass man sich die Käsekrainer mit "Sicherheit nicht verbieten lassen" werde. Tatsächlich wollte niemand dem Minister seine industriefettige, mit Analogkäse gefüllte Wurst verbieten. Vielmehr war dessen ziemlich überzogen kämpferische Ansage einem Antrag Sloweniens geschuldet, der darauf abzielte, den Namen Krainer Wurst (Slowenisch: kranjska klobasa) als offizielle Herkunftsbezeichnung bei der Europäischen Union schützen zu lassen.

Abgesehen vom bizarren Auftritt des Ministers brachte der bald darauf als "Krainer-Krieg" bekannte diplomatische Zwischenfall für interessierte Beobachter freilich noch etwas ganz anderes zutage: nämlich, dass etliche Speisen, Zutaten und Namen von Gerichten sowohl in Slowenien als auch in Österreich verbreitet sind. Was ja auch insofern logisch ist, als beide Länder über Jahrhunderte Teil ein und desselben Kaiserreichs und – sieht man von der Sprache ab – auch Kulturraums waren.

Gedörrte Birnen sind sowohl in der Kärntner als auch slowenischen Küche als süße Teigtaschen-Füllung beliebt. Getty Images/iStockphoto

Ein Kulturraum, zu dem auch Teile der italienischen Region Friaul-Julisch-Venetien zählten. Was erklärt, dass am Ortsschild der slowenischen Gemeinde Kobarid, circa acht Kilometer von der italienischen und 60 von der Kärntner Grenze entfernt, auch die italienischen und deutschen Ortsnamen Caporetto beziehungsweise Karfreit angeführt werden.

Zu internationalem kulinarischem Renommee gelangte der Ort dank der Köchin und Wirtin Ana Roš, der hier im gleichermaßen abgeschiedenen wie pittoresken Flusstal der türkisblauen Soča (Deutsch (veraltet): Sontig, Italienisch: Isonzo) das Kunststück gelang, ein ehemals bodenständiges Gasthaus in eines der besten Restaurants der Welt zu verwandeln. Zumindest sieht das der einflussreiche Guide Michelin so, der dem Hiša Franko vor wenigen Wochen einen dritten Stern und somit eine Auszeichnung verlieh, der sich weltweit nur 140 Restaurants rühmen dürfen, von denen gerade einmal acht von Frauen betrieben werden.

Bäuerliche Prägung

"So etwas wie eine alteingesessene bürgerliche Küche oder gar eine kodifizierte Hochküche gibt es in Slowenien nicht", sagt Roš, "ganz einfach, weil wir ja nie unabhängig waren und in diesem Sinn auch keine Hauptstadt hatten, wo sich so eine Art von Küche hätte entwickeln können, wie das in Wien und vor allem in Paris der Fall war." Und so sei die slowenische Küche, genau wie in den Regionen jenseits der Grenzen, eben vielmehr bäuerlich geprägt. Paradebeispiel eines solchen grenzübergreifenden bäuerlichen Gerichts sei etwa "frika", in Friaul "frico", in Kärnten Frigga genannt. "Grundelemente sind Kartoffeln und geschmolzener Käse", erklärt Roš. Alle anderen Zutaten indessen variierten stark auch innerhalb der drei Länder. Aber Zwiebeln werde man in einem slowenischen Frika so gut wie niemals finden, während die in Friaul gang und gäbe seien und man in Kärnten in der Regel auch noch Speck dazutäte, was bei ihnen eher unüblich sei, führt die Spitzenköchin aus.

Frigga, Frika oder Frico, je nach Region. Foto: Georges Desrues

"Den Frigga machte man aus dem, was man gerade zur Hand hatte", sagt auch Lojze Wieser, Publizist, Verleger und Experte in Sachen Küchen des südländischen Alpenraums. Sein Großvater etwa sei Holzarbeiter gewesen und habe stets ein Stück Käse und ein Stück Speck dabeigehabt, das er im Wald, über offenem Feuer gekocht und mit Erdäpfeln oder Polenta – je nach dem, was gerade verfügbar war – vermischt habe, so der Kärntner Slowene.

Als regelrechtes slowenisches Nationalgericht indessen gelten die sogenannten "štrukelj". Dabei handelt es sich in den allermeisten Fällen um eine Art gekochten Strudel (von dem sich offenbar auch ihr Name ableitet), der beliebig gefüllt, in Scheiben geschnitten und als Hauptspeise oder Beilage gereicht wird. Allerdings können sie sich auch ganz anders präsentieren. "Manchmal fragt man sich, wieso sie überall im Land ‚štruklji‘ heißen. Bei unseren ,kobariški štrukelj‘ handelt es sich nämlich viel mehr um Teigtaschen als um einen Strudel", sagt Roš. Gefüllt werde die Süßspeise aus Kobarid in der Regel mit Nüssen und Rosinen, während man ein paar Ortschaften weiter dazu gerne getrocknete Birnen (Slow.: tepke) nehme. Womit sie dann das Pendant zu den Kärntner Kletzennudeln bildeten.

Aus dem Häfen

Aus der alten Minenstadt Idrija stammt eine weitere Variante der Teigtaschen, die sich "idrijski žlikrofi" nennt und optisch ein wenig an lustige kleine Hüte erinnert. Gefüllt werden sie üblicherweise mit Erdäpfeln und Schnittlauch, gelegentlich auch mit Fleisch beziehungsweise Innereien. "In der Herstellung sind sie ziemlich aufwendig", sagt Ana Roš, "weswegen man sie heute meistens nur tiefgekühlt und kaum noch per Hand geformt findet, was freilich schade ist." Dass sich der Name der "žlikrofi" von Schlipfkrapfen beziehungsweise Schlickkrapfen ableitet, erscheint offensichtlich und bestätigt auch Lojze Wieser.

Eines der faszinierendsten und zugleich wundervollsten Gerichte dieser grenzübergreifenden Küche ist ohne Zweifel der Ritschert, den sie in Slowenien "ričet" oder "ričart" nennen. Eine Art Suppe beziehungsweise Eintopf mit Graupen und Bohnen sowie mehr oder weniger viel Gemüse wie Karotten, Lauch und Sellerie, Kräutern wie Liebstöckel und Bohnenkraut und im Regelfall mit gehörigen Mengen an saftigem Geselchten. Damit erinnert es zugleich an das italienische "orzotto" wie auch an das jüdische Tscholent, wobei Letztgenanntes freilich nicht mit Schweine-, sondern mit Enten- oder Gänsefleisch zubereitet wird. "Dieses Mal ist der Name vom Slowenischen ins Deutsche gewandert", betont Wieser, "da der Ritschert auch in slowenischen Gefängnissen eine beliebte Speise war, nimmt man an, dass der Name von ,reschet‘ oder ,rešet‘ oder ,reš etke‘, also Gitter, Häfen, abstammt."

Dass sich einige dieser Gerichte in slowenischen Gasthäusern heutzutage nur noch selten finden, ist ein Zustand, den Roš bedauert und zumindest teilweise auf die Zeiten des sozialistischen Jugoslawien zurückführt, in denen viele traditionelle Gasthäuser, hier Gostilnas genannt, verschwanden. In Roš’ Drei-Sterne-Restaurant Hiša Franko werden sie naturgemäß auch nicht serviert.

Valter Kramar und Ana Roš. Foto: Georges Desrues

Allerdings hat die Wirtin vor einigen Jahren gleichfalls in Kobarid und gemeinsam mit ihrem damaligen Lebensgefährten Valter Kramar ein bodenständiges Gasthaus namens Hiša Polonka eröffnet, in dem es sowohl "frika" als auch "ričet", "idrijski žlikrofi" und "kobariški štrukelj" gibt. Und dazu eine eindrucksvolle Auswahl an naturnah erzeugten slowenischen Weinen sowie hausgemachtes Bier. Alles in allem ein idealer Ort, um sich zu vergegenwärtigen, dass die wahre Kraft des Essens nicht in geschützten Wurstnamen liegt, sondern darin, Menschen auch über Grenzen hinweg zu einen. Und dass Slowenen und Österreicher vielleicht doch nur ein einziges Volk sind, das unterschiedliche Sprachen spricht – aber das ist wohl eine Erkenntnis, die sich auf die gesamte Menschheit ausdehnen ließe. (RONDO, Georges Desrues, 19.10.2023)