Kanzler Nehammer scheiterte an dem Bemühen, die Themen Armut, Pflege und Kinderversorgung menschennah zu besprechen

Karl Nehammer hatte im "Bürgerforum" bei Puls 24 einen Startvorteil: Er musste sich am Montagabend nicht sofort den Fragen der eingeladenen Bürger stellen und über sein berüchtigtes Burger-Video reden. Corinna Milborn interviewte den Kanzler zunächst zur aktuellen Lage in Israel und Gaza. Dieser bemühte sich um staatsmännische Statements, musste aber auch unangenehme Fragen zum gescheiterte Hercules-Flug beantworten.

Video als Ablenkung

Unangenehm ging's dann auch in der großen Runde weiter. Vor den Fragen der Bürgerinnen und Bürger wurde erneut das Video aus der Halleiner Vinothek gezeigt. Nehammer betonte ein weiteres Mal, dass das Video aus parteipolitischen Gründen "rausgespielt wurde", um von Skandalen der SPÖ und FPÖ abzulenken. Und er fühle sich außerdem missverstanden: Er habe nur jene Menschen gemeint, die freiwillig in Teilzeit arbeiten und sich dann beschweren, dass sie zu wenig Geld haben. Armut sei immer individuell.

Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer und Moderatorin Corinna Milborn am Montagabend im "Bürgerforum" von Puls 24, das sich inzwischen "Schicksalswahl 2024" nennt. APA/EVA MANHART

Eine Alleinerzieherin mit vier Kindern aus Wien widersprach vehement. Sie sprach von der Verantwortung des Staates. Nehammer erwiderte mit dem Hinweis auf die Eigenverantwortung mündiger Bürger. Das Wort Kommunismus fiel. Man einigte sich schließlich darauf, dass man sich nicht einig wird.

Russische Propaganda

Nehammer scheiterte beim Thema Armut daran, endlich aus den Fettnäpfchen der vergangenen Wochen herauszutreten. Aber beim nächsten Duell war er der eindeutige Sieger.

Ein Wechselwähler aus der Steiermark bekannte sich dazu, das nächste Mal die FPÖ wählen zu wollen, und zwar wegen der Sanktionen gegen Russland. Es würden sehr viele Unwahrheiten verbreitet, denn: "Jeder Konflikt hat zwei Seiten." Der Kanzler solle nicht immer so reden, wie es "Amerikaner und die EU vorgeben".

Noch bevor der Steirer ausführen konnte, was der damalige sowjetische Regierungs- und Parteichef Chruschtschow 1956 gemacht habe, unterbrach der Kanzler: Es sei gefährliche russische Propaganda, dass die Energiekosten wegen der Sanktionen steigen: Kriege selbst seien Preistreiber. Der Steirer wollte nichts erwidern.

Nehammer will "beim nächsten Mal vorne sein"

Während der Kanzler bei Fragen zu Pflege und Personalmangel in den Kindergärten immer von Anerkennung und "Rahmenbedingungen schaffen" sprach, aber auffallend wenig Empathie zeigte, ermüdete das Publikum am improvisierten Stammtisch zusehends. Auch die Themenkomplexe Klima und Migration ließen keine leidenschaftliche Diskussion aufkommen.

Doch als eine für die Sendung erstellte Sonnntags- und Kanzlerfrage die FPÖ und ihren Chef Herbert Kickl mit 32 Prozent weit vor der ÖVP (mit 22 Prozent) zeigte, ging ein Raunen durchs Publikum. Sogar der Kanzler wurde emotional. Umfragen könnten sich drehen, sie würden sich drehen, sagte Nehammer und schloss selbstsicher: "Beim nächsten Mal werde ich vorne sein."

Diese demonstrative Zuversicht trug ihn auch durch die Abschlussfrage einer Erstwählerin aus Niederösterreich: Die ÖVP arbeite in drei Bundesländern mit der FPÖ zusammen, wieso soll man nun dem Kanzler glauben, dass er nach der nächsten Wahl nicht mit Kickl koalieren werde? Nehammer wurde ähnlich wie bei bei den außenpolitischen Fragen erneut staatsragend und wirkte authentisch. Er habe Kickl dreimal als Sicherheitsrisiko erlebt: Kickl habe das BVT (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) zerstört. Er habe verantwortungslos in Sachen Corona agiert und die Angst der Menschen missbraucht, um seine Partei zu stabilisieren. Und außerdem lehne der FPÖ-Chef die Beteiligung an der geplanten gemeinsamen europäischen Luftabwehr Sky Shield ab.

Am Ende gescheitert

Die Sendung hätte mit einem starken Statement eines authentischen und überzeugenden Kanzlers geendet, hätte Corinna Milborn nicht noch ein letztes Video abgespielt: Der langjährige ÖVP-Europaabgeordnete Othmar Karas hat sich vergangen Woche zurückgezogen und dabei mit der ÖVP abgerechnet.

Karas warf der eigenen Partei das Betreiben sinnloser Diskussionen und unnötige Emotionalisierung vor. Nehammer bestätigte den Parteifreund ungewollt: Um den Ärger über Karas' Abrechnung zu überspielen, sprach er erneut über die "Sorgen der Menschen" im Zusammenhang mit Bargeldversorgung. Souverän war das nicht. (Olivera Stajić, 17.10.2023)