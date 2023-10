Oranje feiert einen 1:0-Sieg dank eines Elfmeters in der Nachspielzeit. Portugal fährt nach Ronaldo-Doppelpack einen 5:0-Kantersieg in Bosnien ein

Befreiendes vom Elferpunkt von Virgil van Dijk. AFP/ANGELOS TZORTZINIS

Brüssel - Die Niederlande haben am Montag ihre Hoffnungen auf eine Teilnahme bei der Fußball-EM dank eines verwandelten Elfmeters in der Nachspielzeit von Virgil van Dijk (93.) beim 1:0-Sieg in Griechenland am Leben gehalten. Bereits in der 28. Minute hatte Wout Weghorst einen Strafstoß für "Oranje" vergeben. Die Niederländer liegen damit vor den punktegleichen Griechen auf Platz zwei und haben zudem ein Spiel weniger als der Europameister von 2004 ausgetragen.

Auch die Slowakei ist der EURO mit einem 1:0-Erfolg in Luxemburg einen großen Schritt näher gekommen. David Duris (77.) erzielte den entscheidenden Treffer, wodurch die Slowaken den zweiten Platz in Gruppe J hinter Portugal absicherten und ihren Vorsprung auf die drittplatzierten Luxemburger zwei Runden vor Schluss auf fünf Punkte ausbauten.

Portugal feierte indes mit einem Kantersieg den achten Erfolg im achten Spiel. Superstar Cristiano Ronaldo führte sein Team mit einem Doppelpack zu einem 5:0 (5:0) in Bosnien-Herzegowina. Der 38-Jährige brachte die bereits für die EM qualifizierten Portugiesen mit einem zentral geschossenen Handelfmeter (5.) und einem Lupfer (20.) nach VAR-Check in Führung, ehe Bruno Fernandes (25.), Joao Cancelo (32.) und Joao Felix (41.) noch vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse sorgten. Für Ronaldo waren es die Tore Nummer 126 und 127 im Nationaltrikot. (APA, 16.10.2023)

Gruppe B - 8. Runde:

Griechenland - Niederlande 0:1 (0:0)

Tor: Van Dijk (93./Foulelfmeter). Anm.: Verschossener Elfmeter von Weghorst (28./Niederlande)

Gibraltar - Irland 0:4 (0:2)

Tore: Ferguson (8.), Johnston (28.), Doherty (60.), Robinson (80.)

Gruppe J - 8. Runde:

Island - Liechtenstein 4:0 (2:0)

Tore: Sigurdsson (22./Handelfmeter, 49.), Finnbogason (44.), Haraldsson (63.). Anm.: Verschossener Elfmeter von Wieser (45.+3/Liechtenstein)

Bosnien-Herzegowina - Portugal 0:5 (0:5)

Tore: Ronaldo (5./Handelfmeter, 20.), Fernandes (25.), Cancelo (32.), Felix (41.) Luxemburg - Slowakei 0:1 (0:0) Tor: Duris (77.)