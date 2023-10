Nach einem Unfall bei einem Zulieferer stehen die Werke teils still. Am Mittwoch fällt die Entscheidung über eine Wiederaufnahme der Produktion

Ein Werk im japanischen Fujioka war durch eine Explosion beschädigt worden. REUTERS/EDGAR SU

Tokio – Beim japanischen Autohersteller Toyota stehen die Bänder teilweise still. Der nach Produktionszahlen größte Autobauer der Welt hat nach einem Unfall bei einem Zulieferer drei Fertigungsstraßen an zwei Standorten heruntergefahren, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag mitteilte. Betroffen sei die Produktion von Minivans wie dem Alphard sowie einiger Land-Cruiser-Modelle auch für Überseemärkte.

Im Laufe des Tages werde entschieden, ob die Produktion in den betroffenen Werken am Mittwoch wieder aufgenommen werden könne. Der Vorfall beim Zulieferer Chuo Spring, der Motor- und Ventilfedern für Fahrzeuge herstellt, führte auch zu einem Produktionsstopp bei den Konzerntöchtern Toyota Auto Body und Toyota Industries. Ein Sprecher von Chuo Spring sagte, eine Explosion in einem Gebäude des Werks in Fujioka habe am Montag gegen 12.15 Uhr (Ortszeit) die Anlage beschädigt. Polizei und Feuerwehr untersuchten den Vorfall. (APA, 17.10.2023)