Das Bundesheer stellte ein Bild des verunglückten Kampfpanzers zur Verfügung. Der Leopard kann erst geborgen werden, wenn die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind. APA/BUNDESHEER

Nach dem Unfall mit einem Kampfpanzer auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig am Montagnachmittag sitzt der Schock beim österreichischen Bundesheer tief. Der Leopard-Panzer ist kurz vor 17 Uhr im Bereich der Seebrücke über eine Böschung gestürzt. Ein 24-jähriger Unteroffizier aus dem Bezirk Ried im Innkreis starb. Drei weitere Soldaten – ein 23-jähriger Unteroffizier aus Grieskirchen sowie zwei 19 und 20 Jahre alte Grundwehrdiener aus dem Bezirk Wels-Land – wurden laut Bundesheer-Angaben leicht verletzt ins Spital in Horn eingeliefert.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, steht noch nicht fest. "Die Polizei beginnt am Dienstag mit den Ermittlungen, das hat Vorrang", sagte Bundesheer-Sprecher Michael Bauer dem STANDARD. Bis diese Arbeiten abgeschlossen seien, könne der Panzer noch nicht geborgen werden. Danach werde die Unfallkommission des Militärkommandos Niederösterreich, die bereits am Montagabend vor Ort war, tätig.

Diese hat das Ziel herauszufinden, was zum Unfall geführt hat. Denkbar sind ein technischer Defekt, menschliche Fehler sowie auch äußere Umwelteinflüsse, die den Unfall begünstigt haben könnten. In einem weiteren Schritt wird untersucht, ob möglicherweise Vorschriften des Bundesheers missachtet wurden.

Die Unfallstelle im Bereich Seebrücke beim Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel. APA/BUNDESHEER

Das vom tödlichen Unfall betroffene Panzerbataillon 14 ist in der Hessen-Kaserne in Wels stationiert und das einzige Panzerbataillon des Bundesheers. Die Soldaten verbrachten nach Heeresangaben ihre dritte Woche auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig. Die Rekruten sind im Juli eingerückt. Der Leopard 2 ist das Hauptwaffensystem der Panzertruppe: Das Kettenfahrzeug wiegt 55 Tonnen, hat 1.500 PS und erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 72 km/h. Insgesamt gibt es 58 Leopard-Kampfpanzer beim Heer.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach von einem "traurigen Tag für das Bundesheer. Meine Gedanken sind bei der Familie und den Freunden des verstorbenen Soldaten." Die Betroffenen würden seitens des Bundesheers jegliche Unterstützung und Betreuung erhalten. Den Verletzten wünschte die Ministerin rasche Genesung. "Es ist eine Tragödie sondergleichen und erschüttert uns alle", sagte der freiheitliche Wehrsprecher Volker Reifenberger.

Letzter tödlicher Panzerunfall 2012

Der letzte tödliche Unfall eines Berufssoldaten mit einem Panzer passierte nach Heeresangaben am 5. Juli 2012 ebenfalls in Allentsteig. Der Fahrer, ein 21-jähriger Berufssoldat aus Niederösterreich, fuhr mit einem Schützenpanzer des Typs Saurer in ein zu tiefes Loch und ertrank. Der Unfall damals sei ein tragisches Unglück gewesen, sagte Heeressprecher Bauer. Ein weiterer Berufssoldat wurde leicht verletzt, vier Grundwehrdiener blieben damals unverletzt. (David Krutzler, 17.10.2023)