Die Kombination aus biologisch und vegan wäre laut Greenpeace eigentlich am besten für Umwelt und Klima, kommt aber selten vor. Getty Images/iStockphoto

Wien – Wie hoch der Anteil an biologisch hergestellten Fertigpizzen am Markt ist, wollte Greenpeace bei einem Marktcheck herausfinden. Die NGO zeigt sich von dem Ergebnis enttäuscht. "Nur sieben Prozent sind im Schnitt biologisch hergestellt, Bio-Pizzen sind in fünf von neun Supermärkten erhältlich", lautet das Resümee.

Rein pflanzliche Pizzen kamen ebenfalls nur auf rund sieben Prozent. Insgesamt waren von 180 geprüften Pizzen nur zwei sowohl bio als auch vegan. Diese Kombi wäre laut der Umweltschutzorganisation jedoch am besten für Umwelt und Klima.

Bestnote Befriedigend

Greenpeace kritisiert das mangelnde Angebot an umweltschonend hergestellten Pizzen. Die Bestnote beim Marktcheck war diesmal nur ein Befriedigend, Hofer, Billa Plus und Billa belegten die vorderen Plätze.

"Auch bei Pizza muss es möglich sein, beste Bio-Qualität zu genießen", sagte Melanie Ebner, Landwirtschaftssprecherin bei Greenpeace. Weder Dr. Oetker und Original Wagner bieten demnach Bio-Qualität, die zwei biologisch hergestellten Pizzen, die rein pflanzlich sind, wurden bei Billa Plus gefunden. (APA, 17.10.2023)