Ganz viel Hoffnung trotz Angststörung, Einsamkeit, vieler Toter und fundamentalistischer Fanatiker in "Sörensen fängt Feuer" am Mittwoch in der ARD

Es ist dunkel. Nicht nur draußen. Auch im Innersten von Sörensen ist es düster. Noch immer. Der Umzug ins nordfriesische Kaff Katenbüll war da nicht sehr hilfreich. Angst hat er nach wie vor. Und einsam ist er auch.

Nach Sörensen hat Angst – der Film lief Anfang 2021 im Fernsehen und wurde vielfach ausgezeichnet – zeigt die ARD am Mittwoch im Hauptabend mit Sörensen fängt ­Feuer die Fortsetzung. Regie führt wieder Bjarne Mädel, er spielt auch Hauptkommissar Sörensen. Und zwar mit solch trauriger Lust und einer Melancholie, dass einem trotz der grimmigen Kälte, die ihn umgibt, ganz warm ums Herz wird. Welch ein Glück.

Was sich wohl da oben verbirgt? Bjarne Mädel und Katrin Wichmann finden es heraus. Foto: NDR/Michael Ihle

Das liegt auch am Roman und am Drehbuch von Sven Stricker und den klugen Dialogen, in denen es oft in einer Metaebene um (Nicht-)Kommunikation geht. Und das feinsinnig heruntergebrochen auf den Alltag, auf das Zwischenmenschliche. Eben auf das, worum es im Leben geht. Aber freilich ist Sörensen fängt Feuer auch ein Krimi. Schließlich ist Sörensen – dessen Vorname nicht bekannt ist – Hauptkommissar, und er ist einer, der seinen Job ernst nimmt. Trotz seiner labilen psychischen Verfassung, trotz seiner Angststörung. Oder gerade deswegen.

Als ihm mitten in der Nacht, in der er wieder einmal nicht schlafen kann, eine junge, blinde Frau vor das Auto läuft, ahnt er noch nicht, dass das der Beginn einer Mordermittlung ist, die ihn mitten in den Kreis fundamentalistischer Gläubiger führt. Er nimmt diese Jette (Liv Clasvogt) bei sich auf, sein Hund Cord wird Bindeglied, wenn das ­Reden schwerfällt.

Jettes Vater (Michael Maertens) hat sie eingesperrt, hielt sie im ­Keller gefangen, um sie vor der schmutzigen, bösen, kriminellen Welt da draußen zu schützen. Und auch, weil blind sein in diesem fanatischen Religionskontext heißt: nicht von Gott gewollt. Doch jetzt ist der Papa verschwunden, stattdessen sitzt im Wohnzimmer eine Leiche mit zahlreichen Messer­stichen.

Sörensen (Bjarne Mädel) mit seinem zotteligen Cord. Foto: NDR/Michael Ihle

Sektenguru Meyerhoff

Sörensen, seine Kollegin Jenny Holstenbeck (Katrin Wichmann) und Kommissar Malte (Leo Meier) ermitteln also im Dunstkreis der Sekte mit dem knackigen Namen "Protestantische fundamentalistische Kirche bibeltreuer Christen", die halbe Dorfgemeinschaft (darunter Luise Heyer als aufopfernde Vielfachmama und Karoline Eichhorn als Tippgeberin und Maltes Mutter) scheint hier Halt und Orientierung im Kleinen zu suchen, während das große Ganze aus den Fugen gerät.

Halt gibt es dann nicht, statt Orientierung werden weitere Leichen gefunden. Sörensen trifft auch auf den Sekten-Guru Linus Hoekstra. Ihn spielt Joachim Meyerhoff mit dieser unsympathischen Überheblichkeit, die Menschen eigen ist, die meinen, vieles besser zu wissen als der Rest. Und er ist es auch, der sich mit Sörensen einen dieser wunderbaren Dialoge liefert, die diesen Film so besonders machen.

Hoekstra nimmt die übliche Polizeifloskel "Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen ..." auseinander. Worauf Sörensen ihm wortreich und mit viel Empathie den Sinn dieses Hilfssatzes erklärt. Nur so viel hier: Es geht um die zwei Sekunden Zeit, die die Witwe dadurch hat, um sich darauf einzustellen, dass sie jetzt Witwe ist. Generell ist Sörensen aber kein Freund großer Worte. Dieses Schweigen, die Landschaft und auch die Kamera, die oft von oben daherkommt, sorgen für die sehr spezielle, verlorene Stimmung, die aber nie ins Trostlose kippt.

Und wenn Sörensen zu Kollegin Jenny beim Speeddating sagt: "Dass du heute hier bist, das ist in etwa so, als würden die Beatles plötzlich im Deichkrug spielen", dann ist es sowieso nie zu spät für Hoffnung. (Astrid Ebenführer, 18.10.2023)