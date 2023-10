In Richtung Norden dürfte die Sperre länger dauern (Symbolbild). APA/FRANZ NEUMAYR

Matrei am Brenner / Schönberg – Ein brennender Lkw hat Dienstagvormittag zu einer Sperre der Tiroler Brennerautobahn (A13) zwischen der Mautstelle Schönberg und Matrei am Brenner geführt. Das teilten die Tiroler Verkehrspolizei und der ÖAMTC der APA mit und berichteten von beträchtlichen Staus. Die Dauer der Sperre war vorerst unklar, in Richtung Norden dürfte sie länger dauern, in Fahrtrichtung Süden hingegen bald wieder aufgehoben werden, hieß es.

Der Lkw hatte gegen 9.45 Uhr Feuer gefangen. Laut ersten Informationen dürfte auf dem Fahrzeug Palmöl geladen gewesen sein, teilte die Asfinag in einer Aussendung mit. Dieses verschmutze nun die Fahrbahn, es sei mit längerfristigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (APA, 17.10.2023)