Ein leicht zu öffnendes Fenster (Symbolbild) kann für Kinder zur tödlichen Gefahr werden. Dass im Juli ein Dreijähriger in Wien seinen Sturz aus dem zweiten Stock mit Kratzern überlebte, ist nur viel Glück zu verdanken. APA / AFP / ODD ANDERSEN

Wien – "Wieso haben Sie die kleinen Kinder alleine zu Hause gelassen?", stellt Richter Gerald Wagner im Prozess um Vernachlässigung Unmündiger gegen eine 31-Jährige gleich zu Beginn die entscheidende Frage. Eine wirkliche Antwort erhält er nicht. "Ich bin eine gute Mutter, es war ein Fehler", lässt die Syrerin übersetzen. Ein Fehler, der am 15. Juli in Wien-Hernals für ihren dreijährigen Sohn hätte tödlich enden können: Das Kleinkind öffnete im zweiten Stock ein Fenster und stürzte in den Innenhof.

Aus ihrer Verantwortung stehlen will sich die ohne Verteidigerin erschienene Frau aber nicht. "Natürlich bin ich schuldig", gibt sie auf Wagners Frage zu Beginn unumwunden zu. Die leise sprechende Angeklagte weiß, wie viel Glück ihr Kind hatte, als ihr der Richter ein Bild des Vorfallsorts auf den Monitor spielt. Das Kind fiel in ein an der Wand lehnendes Hochbeet, ein dort befindlicher Blumentopf, der dabei herunterfiel, zerschellte auf dem Betonboden.

"Haben Sie die Fenster mittlerweile gesichert?", will der Richter wissen. "Ja, wir haben Schlösser angebracht und auch bei der Eingangstür ein Sicherheitsschloss einbauen lassen", berichtet die unbescholtene Angeklagte. Die dann Erstaunliches von sich gibt. Als sie mit ihrem Lebensgefährten an diesem Abend bowlen ging, habe sie nämlich telekommunikativ auf den Dreijährigen und sein etwas älteres Geschwisterchen aufgepasst. "Ich habe mein Handy daheim liegen gelassen und vom Handy meines Freundes aus einen Instagram-Videocall gemacht", schildert sie ihre abstruse Beaufsichtigungsmethode.

Richter kritisiert "Blödsinn"

Die den Richter einigermaßen fassungslos macht. "Dass das ein Blödsinn ist, ist Ihnen aber schon klar? Sie sind ja woanders und können nicht rechtzeitig daheim sein, wenn Sie etwas Gefährliches sehen!", hält er der Frau vor. Die Angeklagte gibt zu, dass es keine ausgesprochen gute Idee gewesen ist. Gesehen dürfte sie den Sturz aber haben, aus der Polizeimeldung geht hervor, dass sie um 21.15 Uhr fast zeitgleich mit den von Zeugen alarmierten Einsatzkräften nach Hause kam. "Ihr Sohn hatte ja nur ein paar Kratzer?", erkundigt Wagner sich. "Gott sei Dank!", stößt die 31-Jährige hervor. Vier Tage sei ihr Kind im Spital gewesen, Spätfolgen habe es keine gegeben.

"Dem Akt entnehme ich auch, dass das Jugendamt eingeschaltet wurde. Werden Sie regelmäßig besucht?", interessiert den Richter auch noch. "Wir haben einen Vertrag geschlossen, dass einmal pro Woche jemand vorbeikommt. Da es aber keine Probleme gab, wurde der Vertrag mittlerweile vorzeitig aufgelöst", gibt die Angeklagte bekannt. Die Staatsanwältin stellt im Anschluss die zweite wichtige Frage des Verfahrens: "Würden Sie die Kinder nochmals alleine lassen?" – "Nie im Leben! Ich habe nur diese Kinder!", beteuert die Angeklagte.

Bis zu drei Jahre Gefängnis haben die Gesetzgeber und -geberinnen für das Vernachlässigen Unmündiger vorgesehen, Wagner sieht aber keinen wirklichen Grund, die 31-Jährige zu verurteilen. Er bietet der Karenzierten eine Diversion, also eine vorläufige Einstellung des Verfahrens an, wenn sie 150 Euro Gerichtsgebühren bezahlt. Sollte es in den kommenden beiden Jahren zu keinem weiteren Delikt kommen, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Die dankbare Mutter nimmt das Angebot ebenso wie die Anklägerin an, die Entscheidung ist daher rechtskräftig. (Michael Möseneder, 17.10.2023)